Mewgenics confirme deux nouveautés qui vont enchanter les joueurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 février 2026 à 11h58
Alors qu'il a dépassé il y a peu le cap du million de copies vendues sur Steam, Mewgenics va encore plus loin en confirmant l'arrivée d'un tout nouveau contenu avant la fin de l'année et un ajout très apprécié des joueurs PC.
Mewgenics confirme deux nouveautés qui vont enchanter les joueurs
Mewgenics est l'un des plus gros succès de ce début d'année 2026. Imaginé par les créateurs de The Binding of Isaac, ce jeu dans lequel vous devez créer votre armée de chats d'élite en croisant des animaux sur plusieurs générations pour obtenir les meilleurs combattants. Alliant des designs simplistes mais très accrocheurs à un gameplay tactics roguelite assez poussé, le titre a rapidement conquis les foules. 

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Même s'il a suscité quelques polémiques, Mewgenics s'est imposé dans le cœur des joueurs, qui accumulent les heures de jeu. D'ailleurs, les deux créateurs ont confirmé qu'il restait encore beaucoup à faire et à découvrir dans ce monde rempli de félins chaotiques. Tyler Glaiel a d'ailleurs fait quelques révélations sur X/Twitter. 

La compatibilité avec le Steam Workshop prévue pour les mods du jeu

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Lors d'une session de questions-réponses, il a avoué dans un premier temps vouloir créer « un launcher officiel » pour le titre. Mais il veut surtout le rendre compatible avec le Steam Workshop, le gestionnaire de mods intégré qui permet aux joueurs de télécharger facilement les créations des utilisateurs. Si des mods sont déjà disponibles sur des plateformes comme Nexus Mods, un tel ajout pourrait faciliter leur utilisation par un plus large public. 


Cependant, il est impossible de savoir quand Mewgenics sera compatible avec le Steam Workshop. Tyler Glaiel et ses équipes travaillent actuellement sur « la prise en charge des langues non latines ». Mais il veut rassurer en déclarant qu'elle arrivera bien, sans donner de fenêtre précise. 

Un DLC déjà en cours de développement pour Mewgenics

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L'autre grande nouveauté annoncée à demi-mot par Tyler Glaiel sur X/Twitter concerne l'arrivée d'un DLC pour le titre. Dans une autre publication, il explique qu'Edmund et lui ont « discuté et élaboré » ce qu'il appelle le « DLC 1 ». S'il confie qu'il s'agira d'un petit contenu additionnel, Tyler Glaiel avoue être « plutôt enthousiaste » avec ce nouveau projet. 


Comme pour le Steam Workshop, le premier DLC de Mewgenics ne possède pas encore de date de sortie et n'est pas non plus officialisé. Néanmoins, ses créateurs sont confiants et espèrent que ce dernier sera disponible « idéalement, vers la fin de l'année prochaine ». Pour le moment, rappelons que Mewgenics est disponible exclusivement sur PC.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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