Mewgenics confirme deux nouveautés qui vont enchanter les joueurs

Alors qu'il a dépassé il y a peu le cap du million de copies vendues sur Steam, Mewgenics va encore plus loin en confirmant l'arrivée d'un tout nouveau contenu avant la fin de l'année et un ajout très apprécié des joueurs PC.

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La compatibilité avec le Steam Workshop prévue pour les mods du jeu

Eventually. I want to add an official launcher and workshop support. I was originally planning on using the same ones I had for TEIN, but I think that launcher would not be steamdeck verified so it's gonna have to wait a bit for me to have the time to do a new one. Busy with… https://t.co/KSUYxpIw8c — Tyler Glaiel (@TylerGlaiel) February 23, 2026

Un DLC déjà en cours de développement pour Mewgenics

Edmund and I have been discussing and mapping out what we want to do for DLC 1 and I gotta say I'm getting a little bit excited about it — Tyler Glaiel (@TylerGlaiel) February 21, 2026

Mewgenics est. Imaginé par les créateurs de The Binding of Isaac, ce jeu dans lequel vous devez créer votre armée de chats d'élite en croisant des animaux sur plusieurs générations pour obtenir les meilleurs combattants. Alliant des designs simplistes mais très accrocheurs à un gameplay tactics roguelite assez poussé, le titre a rapidement conquis les foules.Même s'il a suscité quelques polémiques,s'est imposé dans le cœur des joueurs, qui accumulent les heures de jeu. D'ailleurs, les deux créateurs ont confirmé qu'il restait encore beaucoup à faire et à découvrir dans ce monde rempli de félins chaotiques. Tyler Glaiel a d'ailleurs fait quelques révélations sur X/Twitter.Lors d'une session de questions-réponses, il a avoué dans un premier temps vouloir créer « un launcher officiel » pour le titre. Mais il veutle gestionnaire de mods intégré qui permet aux joueurs de télécharger facilement les créations des utilisateurs. Si des mods sont déjà disponibles sur des plateformes comme Nexus Mods, un tel ajout pourrait faciliter leur utilisation par un plus large public.Cependant, il est impossible de savoir quand Mewgenics sera compatible avec le Steam Workshop. Tyler Glaiel et ses équipes travaillent actuellement sur « la prise en charge des langues non latines ». Mais il veut rassurer en déclarant qu'elle arrivera bien, sans donner de fenêtre précise.L'autre grande nouveauté annoncée à demi-mot par Tyler Glaiel sur X/Twitter concerneDans une autre publication, il explique qu'Edmund et lui ont « discuté et élaboré » ce qu'il appelle le « DLC 1 ». S'il confie qu'il s'agira d'un petit contenu additionnel, Tyler Glaiel avoue être « plutôt enthousiaste » avec ce nouveau projet.Comme pour le Steam Workshop,Néanmoins, ses créateurs sont confiants et espèrent que ce dernier sera disponible « idéalement, vers la fin de l'année prochaine ». Pour le moment, rappelons que Mewgenics est disponible exclusivement sur PC.