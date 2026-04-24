Mewgenics regorge de secrets encore non découverts et cela surprend son co-créateur

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 avril 2026 à 17h22
Alors qu'il a célébré ses deux mois il y a quelques jours, Mewgenics est loin d'avoir livré tous ses secrets. D'ailleurs, le co-créateur du titre est le premier étonné de ce constat.
Mewgenics regorge de secrets encore non découverts et cela surprend son co-créateur

Si son nombre de joueurs quotidiens a chuté depuis ses débuts, Mewgenics possède toujours une communauté dévouée avec près de 12 000 connexions journalières enregistrées sur SteamDB.

Le titre, disponible depuis le 10 février 2026, semble donc avoir livré tous ses secrets les plus profonds, signature des jeux développés par Edmund McMillen et Tyler Glaiel. Pourtant, les joueurs seraient encore loin d'avoir mis au jour tous les détails du titre aux milliers de chats.

Certains aspects de Mewgenics encore cachés des joueurs

mewgenics-screenshot

C'est la suggestion étonnante qu'a faite Edmund McMillen sur X/Twitter. Dans une publication datant du 23 avril 2026, ce dernier a déclaré que « C'est fou qu'à ce jour, des aspects de Mewgenics demeurent encore inconnus ! :) ». Rapidement, des utilisateurs de la plateforme ont cherché à obtenir plus de détails sur ces secrets.

L'un d'entre eux a directement demandé à Edmund McMillen si ces éléments cachés concernaient le lore ou le gameplay de Mewgenics. Mais le co-créateur du jeu a répondu simplement ces quelques mots : « Les deux, mais surtout le lore

Des mystères qui pourraient être très difficiles à déceler

mewgenics-artwork

Ce seul détail pourrait suffire à raviver la flamme de celles et ceux qui avaient mis Mewgenics de côté, mais aussi de ceux qui ont déjà tenté de percer tous les mystères de The Binding of Isaac. Beaucoup se souviennent encore du secret « The Forgotten », l'un des plus longs à débloquer car impliquant de valider plusieurs quêtes tout au long du jeu.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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