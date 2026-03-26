Mewgenics : Deux portages teasés par les développeurs

Disponible uniquement sur PC pour le moment, Mewgenics semble préparer son arrivée sur de nouveaux supports. Les développeurs ont partagé quelques indices à ce sujet qui pourraient bien intéresser les plus curieux.
Comptant parmi les grands succès de ce début d'année, Mewgenics
est disponible depuis le 10 février exclusivement sur PC. Le roguelite félin est d'ailleurs si populaire auprès des joueurs qu'il a décroché un record quelques jours seulement après son lancement
.
Un tel engouement pourrait donner envie de sortir le titre sur consoles de salon, d'autant qu'un DLC est prévu. Mais il semble que les développeurs n'aient pas attendu les réflexions des internautes pour plancher sur le projet.
Mewgenics bientôt disponible sur Nintendo Switch 2, mais aussi sur PlayStation 5
Edmund McMillen et Tyler Glaiel (les créateurs du titre et de The Binding of Isaac) ont partagé une image qui va donner le sourire aux détenteurs de la dernière console de Nintendo. Sur X/Twitter, Edmund McMillien a publié le 25 mars 2026 une courte vidéo avec le message : « Oh bonjour Nintendo Switch 2 ».
Ce dernier sous-entend très clairement que Mewgenics arrivera prochainement sur Nintendo Switch 2.
Une telle annonce n'est pas surprenante sachant que les consoles de Nintendo ajoutent régulièrement des titres indépendants à leur catalogue. Cependant, cette surprise s'est accompagnée d'une autre révélation de taille, confirmée cette fois-ci par Tyrone Rodriguez (producteur exécutif de The Binding of Isaac). En réponse à ce message, ce dernier a partagé une autre vidéo le montrant en train de jouer à Mewgenics avec une manette PlayStation 5
.
Aucune date de sortie encore annoncée pour ces portages
Si les plus impatients peuvent se réjouir de cette nouvelle, il faudra certainement patienter un petit moment avant de voir Mewgenics rejoindre les deux catalogues en question. À l'heure actuelle, aucune fenêtre de sortie n'a été évoquée pour les deux portages. Cependant, un constat ressort : les consoles Xbox Series n'ont pas droit à leur invasion féline
. Mais elle pourrait survenir très prochainement.
Cependant, il faut attendre une annonce officielle sur les réseaux sociaux du titre
car rappelons qu'il s'agit de simples teasers. Même s'ils ont été partagés par les créateurs du titre (donc par des sources fiables), seule une certification pourra garantir l'arrivée de Mewgenics sur de nouveaux supports.
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