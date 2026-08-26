Mewgenics confirme son arrivée prochaine sur consoles à la gamescom

Un indice très sérieux repéré il y a quelques jours sous-entendait que Mewgenics arriverait prochainement sur les consoles Xbox Series. La nouvelle a été officialisée lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2026, avec une autre surprise.

S'il n'est jouable que sur PC pour le moment, Mewgenics préparait dans l'ombre son lancement sur consoles de salon. Le 24 août 2026, un indice repéré sur le Microsoft Store indiquait que le projet était en cours, avec une date potentielle de sortie rapidement effacée.

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Cette révélation sous-entendait que la sortie sur Xbox Series était bien prévue. Mais quelques heures plus tard, lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2026, l'information a été officialisée et étendue à d'autres supports.

Invasion de chats prévue sur Xbox Series, mais aussi sur Nintendo Switch 2 et sur PS5

Lors de la cérémonie, les spectateurs ont pu assister dans un premier temps à une performance musicale reprenant « Guillotina », l'un des thèmes du jeu. Puis Geoff Keightley a pris la parole pour annoncer que Mewgenics serait bientôt disponible sur consoles Xbox Series, mais également sur PlayStation 5 et sur Nintendo Switch 2. Bien que la surprise ait été partiellement gâchée par la fuite du Microsoft Store, la nouvelle devrait combler les amateurs de titres indépendants.

Imaginé par les créateurs de The Binding of Isaac et de The End is Nigh, Mewgenics propose aux joueurs de créer une véritable petite armée de chats mutants. Via des croisements, ils peuvent créer des animaux étranges et sélectionner les meilleures caractéristiques pour renforcer leur puissance de frappe. Puis ils doivent envoyer leurs compagnons félins en exploration, même si des combats dangereux les attendent.

Mewgenics jouable dans quelques jours sur votre console préférée

Dans la foulée de l'annonce, il a été précisé que Mewgenics serait jouable sur tous ces supports à partir du 8 septembre 2026. Cela confirme donc la fuite repérée sur le Microsoft Store en même temps que la liste des succès. Mais même si elle était connue, cette sortie marque une étape majeure pour le titre. Après avoir connu un excellent démarrage sur PC, Mewgenics débarque sur de nouveaux supports pour tenter de séduire de nouveaux publics.

Va-t-il se faire une place dans la liste des nominés du jeu indépendant de l'année lors des prochains Game Awards ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais vous pourrez tester le titre dès la rentrée sur PS5, consoles Xbox Series et Nintendo Switch 2.