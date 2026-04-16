Metro 2039 se dévoile en vidéo et s'annonce comme le FPS post-apocalyptique ultime de cette génération

La célèbre franchise post-apocalyptique revient avec Metro 2039, un épisode qui s'annonce comme le plus sombre de la saga. Développé par le studio ukrainien 4A Games en pleine guerre, ce nouveau volet promet une narration poignante et une immersion totale dans les entrailles d'un Moscou tombé sous la dictature.

Une plongée cauchemardesque dans le Novoreich













Un développement marqué par la guerre en Ukraine

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a eu un impact important et a directement influencé le développement de Metro 2039. En effet, l'histoire s'est recentrée sur les choix, les actions, les conséquences et le prix à payer pour assurer l'avenir.

L'attente touche à sa fin pour les amateurs de survie en milieu hostile. Lors d'une récente présentation organisée en collaboration avec Xbox,, le prochain chapitre très attendu de sa franchise phare. Prévu pour l'hiver 2026 sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC via Steam et Epic Games Store, ce nouvel opus promet de repousser les limites de l'horreur psychologique et de la narration immersive. Les développeurs ont partagé de nombreuses séquences mêlant cinématiques et phases de jeu, confirmant que l'ambiance poisseuse et désespérée qui a fait le succès de la série sera plus que jamais au rendez-vous.. Les survivants moscovites, terrés dans les méandres du métro, font face à une nouvelle menace politique. Les anciennes factions se sont unifiées sous une seule et même bannière baptisée le « Novoreich ». À la tête de ce régime totalitaire se trouve un mystérieux Führer qui n'est autre que Hunter, le légendaire Spartan bien connu des fans. Si ce dernier promet le salut et un retour à la surface, la réalité souterraine est tout autre.C'est dans ce contexte oppressant que le joueur incarnera « The Stranger », un marginal hanté par de violents cauchemars éveillés. Contraint de redescendre dans des tunnels qu'il s'était juré d'oublier,. Cette décision marque un tournant majeur pour la franchise, les développeurs souhaitant renforcer l'immersion et l'attachement émotionnel lors des séquences narratives.Les premières images dévoilent des environnements d'une richesse visuelle impressionnante, où les ruines industrielles côtoient des nids de mutants toujours plus repoussants. L'arsenal emblématique de la série, bricolé avec les moyens du bord, ainsi que la fameuse montre-bracelet, seront évidemment de la partie pour aider le joueur à survivre.Derrière. Le studio 4A Games, fondé en Ukraine et composé d'une majorité de développeurs ukrainiens, a été frappé de plein fouet par l'invasion russe. Aujourd'hui répartie entre Kiev et Malte, l'équipe a puisé dans cette épreuve pour nourrir le propos de son jeu.Cette dimension du monde réel se ressentira dans chaque recoin du jeu. Les thématiques de la survie, du sacrifice et de la lutte contre l'oppression résonnent désormais avec une intensité toute particulière. Les créateurs soulignent que, bien que l'histoire soit racontée d'un point de vue profondément ukrainien,Avec Metro 2039, 4A Games ne se contente pas de livrer un simple jeu de tir en vue subjective, mais propose une œuvre viscérale, façonnée par l'actualité et portée par un indéniable esprit de résilience. Rendez-vous ces prochaines semaines pour en découvrir davantage, et cet hiver pour sa sortie sur PC, PS5 et Xbox Series.