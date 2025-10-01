Niveau maximum Megabonk : Quel est le level cap ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 octobre 2025 à 09h00
De nombreux joueurs se demandent quel est le niveau le plus haut qu'il est possible d'atteindre dans Megabonk. Nous vous donnons la réponse.
Niveau maximum Megabonk : Quel est le level cap ?
Véritable succès indépendant, développé par une seule personne, Megabonk reprend le système de Vampire Survivors, mais en y ajoutant de la 3D, ce qui plaît pour le moment aux joueurs. Le principe est simple, chaque niveau offre une amélioration pour son personnage, dans le but de devenir de plus en plus puissant. Mais cela questionne les joueurs, qui se demandent quel est le niveau maximum de Megabonk

Quel est le niveau maximum dans Megabonk ?

Contrairement à certains jeux, il n'y a pas réellement de niveau maximum dans Megabonk, dans le sens où vous allez continuer à passer des niveaux tant que vous serez en vie et que vous récolterez les gemmes qui vous permettent de gagner de l'XP. Néanmoins, il existe tout de même des limites. Celles-ci ne dépendent pas du niveau du personnages, mais des objets.

À l'heure où ces lignes sont écrites, Megabonk a instauré un level cap sur les armes et les tomes, selon le modèle suivant : 
  • Niveau max des armes → 40
  • Niveau max des tomes → 99
megabonk-niveau-max
De fait, une fois qu'une arme a atteint le niveau 40, ou un tome le niveau 99, il ne pourra plus être amélioré. Et lorsque vos quatre armes et quatre tomes auront atteint ce niveau, vous gagnerez des niveaux, mais sans obtenir d'amélioration. Ce passage de niveau se fera sans aucune animation, et vous ne pourrez que constater les chiffres défiler. Nous pouvons également dire que le niveau maximum de Megabonk est de 556, puisqu'à partir de là, vous n'obtiendrez plus de récompenses.

Il faudra donc bien réfléchir à chaque amélioration, puisque bien que vous ayez moult possibilités, mieux vaut choisir une amélioration pertinente qui vous aide vraiment qu'une peu performante, au risque de le payer dans le end-game. 

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Voici ce qu'il fallait savoir au sujet du niveau maximum dans Megabonk. Il reste disponible sur Steam, pour la somme de 9,75 €, hors promotion.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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