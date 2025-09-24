Megabonk sortira t-il sur Switch 1 & 2 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 septembre 2025 à 18h27
Très populaire depuis sa sortie, le 18 septembre 2025, Megabonk n'est, initialement, disponible que sur PC. De nombreux joueurs se demandent s'il arrivera sur d'autres plateformes, dont la Switch.
Megabonk sortira t-il sur Switch 1 & 2 ?
Megabonk a très vite su séduire les joueurs, et ce, pour de nombreuses raisons. Son gameplay, très proche des roguelikes du genre Vampire Survivors, mais cette fois-ci en 3D, et l'univers du titre avec un humour décalé lui permettent de truster les premières places des jeux les plus joués sur Steam, et d'attirer l'attention d'autres joueurs, qui ont, eux aussi, tenté l'expérience. Malheureusement, Megabonk n'est, à ce stade, disponible que sur PC, par le biais de Steam. Mais une sortie sur Nintendo Switch 1 et 2 est-elle prévue ?

Megabonk sortira t-il sur Switch & ou 2 ?

Malheureusement, nous ne tournerons pas autour du pot plus longtemps, mais à l'heure actuelle Megabonk n'est pas prévu pour arriver sur Nintendo Switch, que ce soit la 1 ou la 2. vedinad, la personne en charge de son développement, pourrait, à terme, décider de porter son jeu sur Nintendo Switch 1 ou 2, puisqu'il ne s'agit pas du portage le plus difficile à faire. Il a d'ailleurs précisé sur Discord qu'un portage pourrait être fait, mais qu'il n'y « connaissait rien ». En d'autres termes, il faudra attendre un peu.

Miniature vidéo

En sachant que le jeu vient de sortir et que des mises à jour sont prévues ces prochaines semaines, si un portage devait avoir lieu, cela ne se ferait pas de sitôt. Mais si la demande est importante et qu'une telle version peut voir le jour, il n'est pas impensable que nous voyions Megabonk, l'un des meilleurs jeux indépendants de l'année, débarquer sur d'autres plateformes, comme la Nintendo Switch 2.

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En attendant, si vous souhaitez coûte que coûte jouer à Megabonk, sachez qu'il est tout à fait possible de le faire sur n'importe quel ordinateur, et qu'il est disponible au prix de 8,28 € sur Steam, en promotion. Sachez également qu'il est compatible et vérifié pour le Steam Deck, permettant d'y jouer plus facilement.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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