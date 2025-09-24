Megabonk : Le nouveau roguelike chaotique ultra addictif qui séduit les joueurs

Sorti dans l'ombre il y a quelques jours, Megabonk réussit pourtant à s'imposer comme l'un des phénomènes indie de la rentrée, grâce à son chaos assumé et son humour délirant, mais surtout un gameplay addictif.
Lancé par surprise en plein embouteillage vidéoludique le 18 septembre, Megabonk a rapidement trouvé son public
. Porté par le bouche-à-oreille, les créateurs de contenu et une communauté en pleine effervescence, le titre du développeur solo vedinad affiche déjà un score « extrêmement positif » sur Steam
, avec de 94 % d'avis favorables (sur plus de 4 400 déjà). Entre son mélange explosif de mécaniques et son univers déjanté, il s'impose comme l'une des révélations indés du moment.
Un mélange entre Vampire Survivors et Risk of Rain 2
Au cœur de Megabonk, on retrouve un gameplay qui fusionne le horde survival de Vampire Survivors
avec les mondes ouverts générés de manière procédurale de Risk of Rain 2
. Le résultat ? Des arènes 3D où les vagues d'ennemis s'enchaînent sans répit, invitant les joueurs à improviser en permanence. Le titre propose déjà 20 personnages jouables
, allant du squelette skateur au singe en lunettes de soleil, sans oublier le Megachad, chacun avec ses propres atouts. Plus de 80 objets uniques permettent d'expérimenter des synergies folles, comme des builds centrés sur la vitesse ou des combos absurdes à base de bananes explosives.
Un rythme effréné
La vitesse est l'une des signatures de Megabonk. Inspiré des shooters les plus nerveux, il pousse le joueur à enchaîner esquives et attaques dans un flow constant. Chaque run dure entre 20 et 60 minutes, avec des boss gardant les téléporteurs qui garantissent des affrontements intenses
.
Un lancement risqué mais réussi
Le 18 septembre, alors que le calendrier croulait déjà sous les poids lourds, Vedinad a décidé de publier son jeu sans attendre.
Tout le monde m'a dit de ne pas sortir Megabonk ce jour-là… mais je n'en avais rien à faire. Boom ! Megabonk est dispo dès maintenant.
Une audace qui a payé malgré la concurrence, Megabonk a dépassé 29 000 joueurs connectés simultanément sur Steam
. L'enthousiasme est alimenté par les streamers, dont certains n'hésitent pas à lancer des marathons de plusieurs heures et il semblerait que la hype ne fait que commencer, puisque chaque jour permet de battre le record d'audience du précédent.
Une communauté déjà conquise
Avec un taux d'approbation de 94 %, les retours sont dithyrambiques. Certains témoignages parlent d'un jeu « fun, nerveux et incroyablement satisfaisant
». Les joueurs saluent notamment son humour absurde inspiré des mèmes et la créativité de ses personnages
.
Toutefois certains joueurs pointent du doigt une progression parfois laborieuse et une certaine répétitivité dans les environnements. Mais ces critiques restent minoritaires face à l'énergie contagieuse du jeu, d'autant plus que le développeurs apportera des équilibrages, mais aussi des nouveautés ces prochaines semaines. Megabonk a tout pour s'inscrire dans la durée, comme Vampire Survivors
.
Disponible dès maintenant sur Steam, le jeu bénéficie d'une réduction de 15 % jusqu'au 2 octobre
, le proposant à seulement 8,28 €. Un prix modeste pour une expérience qui s'annonce déjà culte dans le paysage indie.
commentaire (1)
J'ai vu un stream par hasard j'ai trouvé ça cool, j'ai vu son prix, j'ai encore trouvé ça cool, j'ai fait une partie, j'ai encore trouvé ça cool