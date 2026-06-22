Meccha Chameleon écrase la concurrence et dépasse les 7 millions de ventes

Développé par une seule personne et vendu à petit prix, Meccha Chameleon s'impose comme la nouvelle sensation multijoueur. En remettant au goût du jour le célèbre mode cache-cache, ce titre indépendant bat des records de fréquentation sur Steam et séduit des millions de joueurs à travers le monde.

Depuis quelques jours, l'industrie vidéoludique a les yeux rivés sur un phénomène aussi inattendu qu'absurde. Meccha Chameleon, un titre indépendant développé par un seul créateur japonais, est en train de bouleverser les classements mondiaux. Vendu à peine plus de 6 euros, ce jeu au concept simplissime prouve qu'une idée ingénieuse peut encore rivaliser avec les productions aux budgets colossaux.

Le renouveau du cache-cache virtuel

Le principe de Meccha Chameleon repose sur une mécanique bien connue des joueurs, celle du Prop Hunt, qui a fait les beaux jours de titres comme Garry's Mod ou encore de certains modes temporaires de Call of Duty. Le joueur y incarne un petit personnage blanc capable de se contorsionner et d'utiliser de la peinture en spray pour se fondre totalement dans le décor. Le but est simple, tromper l'attention des autres participants qui doivent vous débusquer avant la fin du chronomètre.











La force de cette formule réside dans sa capacité à générer des situations totalement imprévisibles et hilarantes. Les transformations, souvent absurdes, couplées à une direction artistique très colorée, rendent chaque partie unique. Le titre brille par son accessibilité, permettant à quiconque de comprendre les enjeux en quelques secondes seulement.

Un succès fulgurant propulsé par les créateurs de contenu

Si Meccha Chameleon s'est imposé si rapidement, c'est en grande partie grâce à son potentiel viral sur les plateformes de diffusion. Sur Twitch ou sur les réseaux sociaux, les extraits vidéo se multiplient. Les spectateurs peuvent apprécier le spectacle sans même connaître les subtilités du jeu, tandis que les streamers profitent d'un terrain de jeu idéal pour susciter des réactions spontanées.

Cette dynamique de bouche-à-oreille a transformé un lancement modeste en un véritable raz-de-marée. Alors que le jeu avait rassemblé environ 20 000 curieux à sa sortie, la courbe de fréquentation est devenue exponentielle en l'espace de deux semaines.

Les statistiques enregistrées sur Steam témoignent de l'ampleur du phénomène. Le jeu a atteint un pic historique de plus de 340 000 joueurs connectés en simultané ce week-end, se hissant au niveau de mastodontes de l'industrie tels que Destiny 2, Apex Legends ou GTA 5. En l'espace de douze jours seulement, le développeur a annoncé avoir franchi le cap impressionnant des 7 millions de copies vendues.

Face à cet engouement sans précédent, le créateur, connu sous le pseudonyme lemorion1224, déploie des mises à jour quasi quotidiennes pour corriger les bugs et enrichir l'expérience. Pour célébrer ce succès retentissant, il a d'ailleurs partagé une excellente nouvelle avec sa communauté :

La nouvelle carte officielle sur le thème du Japon sera ajoutée aujourd'hui ou demain.

À l'heure où de nombreux grands studios traversent des périodes de crise marquées par des licenciements massifs, le triomphe de Meccha Chameleon apporte un vent de fraîcheur. Il rappelle avec force que l'innovation, l'amusement pur et un prix attractif restent des arguments de poids pour fédérer une immense communauté de passionnés. La barre symbolique des 10 millions d'exemplaires semble désormais à portée de main pour ce modeste jeu de cache-cache, qui devrait continuer à séduire de nombreuses personnes ces prochains jours.

Disponible pour la somme de 6.15 € sur Steam, Meccha Chameleon est également disponible à moindre coût chez notre partenaire Instant Gaming.