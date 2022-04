Mass Effect : Le développement du prochain opus aurait débuté

PC Édition Standard → 12,99 € au lieu de 59,99 €, soit 78 % de réduction.



En 2020 déjà, lors des Game Awards, nous avons eu le droit à un premier teaser concernant le prochain jeu Mass Effect. Par la suite, en 2021, nous apprenions qu'EA aurait fait le choix d'abandonner le moteur Frosbyte pour utiliser l'Unreal Engine . Mais l'actualité autour de ce qui pourrait être appelé « Mass Effect 5 », pour le moment, ne s'arrête pas là.Effectivement, BioWare a récemment partagé une nouvelle qui ravira les joueurs et les joueuses, fans de la licence ou nouveaux venus :. De ce fait, il ne faut pas s'attendre à le voir arriver dans les prochains mois, ni au cours de cette année 2022.C'est sur le site Blog.Bioware.com , via un post récent, que les développeurs ont partagé l'information. Revenant sur leurs projets en cours, dont Dragon Age et Star Wars : The Old Republic, ils mentionnent également Mass Effect : « Il y a également le prochain jeu situé dans l'univers Mass Effect, qui en est désormais au début de son développement. Il va falloir patienter un certain temps avant que nous puissions donner plus de détails, mais nous avons hâte de vous montrer ce sur quoi nous travaillons ».Ainsi, il faudra faire preuve d'un peu plus de patience. BioWare et EA communiqueront très certainement à son sujet, prochainement. Évidemment, nous vous tiendrons au courant des évolutions concernant le prochain jeu Mass Effect, dès que de plus amples informations seront disponibles.