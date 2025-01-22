Vous attendez le nouveau Mass Effect ? BioWare a une mauvaise nouvelle pour vous



le 22 janvier 2025 à 15h35 Publié par Corentin Rimbert le 22 janvier 2025 à 15h35

Pourtant annoncé il y a une paire d'années, Mass Effect 5 (ou quel que soit son nom) ne fait pas encore énormément parler de lui. Et ce, pour une bonne raison.