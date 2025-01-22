Vous attendez le nouveau Mass Effect ? BioWare a une mauvaise nouvelle pour vous

Pourtant annoncé il y a une paire d'années, Mass Effect 5 (ou quel que soit son nom) ne fait pas encore énormément parler de lui. Et ce, pour une bonne raison.
Après le lancement réussi de Dragon Age: The Veilguard
, la communauté s'attendait à ce que BioWare passe très vite au projet suivant, le nouveau Mass Effect
. Mais les fans de Mass Effect devront encore patienter : selon Mark Darrah, ancien producteur vétéran de BioWare
.
BioWare se concentre sur un seul projet
Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Mark Darrah, qui a quitté BioWare en 2021 tout en restant consultant sur Dragon Age: The Veilguard, a déclaré que le prochain Mass Effect n'était pas prêt à passer en production complète
, et donc à avancer dans son processus de développement. Malgré le lancement récent de Dragon Age: The Veilguard, l'équipe principale de BioWare est encore dispersée sur d'autres projets EA en attendant que Mass Effect progresse suffisamment pour accueillir plus de ressources
.
Cette situation reflète un changement de stratégie chez BioWare, désormais centré sur un seul projet à la fois. Ainsi, Mass Effect sera le prochain et unique titre majeur du studio pour les années à venir
, d'autant que BioWare a confirmé ne pas développer de DLC pour Dragon Age: The Veilguard
, comme nous le savons depuis longtemps.
Une sortie encore lointaine
Les rapports antérieurs évoquaient une sortie potentielle de Mass Effect en 2028 ou 2029
, et les déclarations de Mark Darrah semblent confirmer cette hypothèse. Il est important de noter que Mark Darrah, bien qu'ancien employé et consultant, ne travaille plus directement au sein du studio et pourrait ne pas avoir connaissance de tous les détails récents notamment si une étape importante a été franchie. Mais cela expliquerait pourquoi le titre n'a donné aucun signe de vie depuis 2020, si ce n'est un léger teaser en 2023
.
Bientôt du Mass Effect malgré tout
Pour les plus impatients, une adaptation télévisée de Mass Effect est en cours de développement chez Amazon Prime. Ce projet devrait offrir une nouvelle opportunité de replonger dans l'univers de la série, en attendant l'arrivée du prochain jeu.
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