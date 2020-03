BioWare prépare le retour de l'une de ses plus prestigieuses franchises

Le studio a déclaré préparer le retour d'une de leurs licences les plus prodigieuses. Un retour de Mass Effect ?

Vous serez le plus haut responsable de l'ingénierie sur le prochain titre majeur dans l'une des franchises les plus prestigieuses de BioWare, et un leader contribuant à la stratégie du studio BioWare. Vous travaillerez en partenariat avec les autres disciplines pour construire la technologie et l'équipe de programmation pour offrir des expériences de joueur incroyables.

Le studio BioWare travaille actuellement sur la refonte de son titre Anthem , mais cela ne l'empêche pas d'avoir d'autres projets à côté, et quel projet ! En effet, ce dernier vient de publier une annonce d'emploi, confirmant par la même occasion que le studio travaille sur un nouveau projet qui ramènera l'une de leurs franchises les plus prestigieuses sur le devant de la scène.C'est sur le site SegmentNext que l'information est parue en premier, mentionnant directement le site des annonces d'emplois d'EA . Ainsi, le studio estqui sera donc le plus haut responsable de l'ingénierie.En plus de devoir collaborer de manière créative, recruter et développer, l'offre indique également que le rôle exigera une personne expérimentée dans le « développement, le débogage et l'optimisation de jeux multijoueur AAA sur PC ou consoles ».De ce que nous savons,. Dirigé par, ce dernier avait travaillé sur la trilogie originale de Mass Effect, ainsi que Mass Effect: Andromeda et c'est sur Twitter qu'il a récemment annoncé travailler sur un projet encore non annoncé de BioWare. Il se peut très fortement que ce nouveau projet soit donc un nouveau jeu de cette franchise, ou même un remaster de la trilogie.Cependant, un autre jeu n'est pas à négliger non plus. En effet, siest en première ligne pour ce retour prodigieux, il y a également Dragon Age 4 , qui, rappelons-le, est en préparation également depuis de longs mois et devrait sortir après l'année fiscale 2022.