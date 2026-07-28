Quels sont les personnages les plus joués de la bêta de Marvel Tōkon ?

La bêta de Marvel Tōkon: Fighting Souls vient de refermer ses portes. Malgré quelques soucis techniques au lancement, les joueurs ont pu tester ce nouveau jeu de combat. Les premières données révèlent déjà quels super-héros dominent la méta, avec Blade et Magik en tête des classements à haut niveau.

La phase de bêta de Marvel Tokon: Fighting Souls s'est achevée récemment, laissant aux amateurs de jeux de combat un excellent aperçu de ce qui les attend dans quelques semaines. Si le titre n'attirait pas forcément tous les regards au départ, ce nouveau jeu de combat par équipes a su prouver qu'il avait de sérieux arguments à faire valoir, en trouvant le succès, réunissant plus de 30 000 utilisateurs simultanés sur Steam.

Un lancement perturbé mais une expérience convaincante

L'ouverture de cette période d'essai n'a pourtant pas été de tout repos. Le premier jour a été lourdement entaché par une panne du PlayStation Network qui a empêché de nombreux joueurs de se connecter. Du côté des joueurs PC, l'optimisation laissait grandement à désirer pour une grande partie de la communauté, bien que quelques chanceux aient pu profiter d'une expérience fluide.

Malgré ces obstacles techniques, le cœur du jeu a brillé. L'attrait principal de cette bêta résidait évidemment dans la prise en main de son casting. Les joueurs ont pu s'essayer à seize des vingt personnages qui seront disponibles dans la version finale du jeu. Très vite, des tendances se sont dessinées dans les arènes virtuelles.

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Blade et Magik dominent les affrontements à haut niveau

Pour comprendre la dynamique actuelle du jeu, la créatrice de contenu spécialisée dans les jeux de combat, AlietteFaye, a compilé les données de ses matchs à haut niveau, précisément au rang Viranium. Ses statistiques permettent d'établir un classement clair des héros les plus plébiscités par l'élite des joueurs. Au classement général, Blade et Magik se partagent la première place, confirmant leur statut de favoris. Ils sont talonnés par Iron Man, Magneto et Black Panther. À l'inverse, le personnage de Danger ferme tristement la marche.

Obviously only data from a very short amount of time, but it's just for fun anyway. Here's a quick snapshot of the character usage rates in Vibranium and above after the first 24 hours of the open beta.#MARVELTOKON #MARVELTōkon pic.twitter.com/dTIIXNUA3r — AlietteFaye | Day -232 Ryu Hater (@AlietteFaye) July 25, 2026













Des rôles bien définis pour chaque héros

L'analyse va plus loin en décortiquant les habitudes des joueurs selon la position des personnages dans l'équipe. En ce qui concerne le rôle de leader, c'est-à-dire le combattant qui débute le match, Magik s'impose face à la concurrence. Elle est suivie par Black Panther, Blade, le Docteur Fatalis et Spider-Man.

Pour les rôles d'assistance, les préférences changent drastiquement. Iron Man devient le choix numéro un, devant Magneto, Blade et Magik. Face à de tels résultats, une partie de la communauté réclame déjà des ajustements.

Il est difficile de dire si cela restera la méta au lancement, surtout après tous les appels pour que Blade en particulier soit nerfé.

Les héros sous-estimés et les futurs ajouts

Certaines absences dans ce palmarès ont de quoi surprendre. Le Bouffon Vert, par exemple, semble redoutable. Les réseaux sociaux regorgent de vidéos montrant ses combos dévastateurs, pourtant il reste étonnamment boudé par les joueurs à haut niveau. De son côté, Captain America, qui sert de personnage de départ, n'apparaît pas dans ces statistiques de haut rang, bien qu'il soit probablement très joué dans les rangs inférieurs grâce à sa grande accessibilité.

L'avenir de Marvel Tōkon s'annonce déjà riche en contenu. La semaine dernière, le producteur Takeshi Yamanaka a officialisé l'arrivée de Phoenix Cyclops, qui sera le premier des quatre personnages téléchargeables prévus pour la première année d'exploitation du jeu.

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Rendez-vous le 6 juillet 2026 sur PC et PS5 pour la sortie de Marvel Tokon: Fighting Souls. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :