Si vous vous demandez si Marvel Tokon: Fighting Souls propose la fonctionnalité cross-play, sachez que nous vous apportons la réponse à cette question.

Comme vous le savez probablement déjà, Marvel Tokon: Fighting Souls, dont le lancement est prévu pour le début du mois d'août 2026, possède une forte dimension multijoueur. De ce fait, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se questionnent à ce sujet et se demandent notamment si Marvel Tokon: Fighting Souls est cross-play.

Marvel Tokon: Fighting Souls est-il cross-play ?

Avant tout, rappelons que la fonctionnalité cross-play permet aux joueurs et aux joueuses, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, d'ailleurs, de plus en plus présente sur les jeux disposant d'un aspect multijoueur. Pour vous citer quelques exemples de titres cross-play, nous pouvons convoquer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.

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Dans le cas du jeu de combat d'Arc System Works, sachez que Marvel Tokon: Fighting Souls possède bien la fonctionnalité cross-play, et ce, dès le lancement. Cette information est notamment visible sur la page PlayStation Store du titre ainsi que celle de Steam, où nous pouvons lire la mention « Multijoueur multiplateforme » dans un encart sur la droite. De ce fait, les joueurs et les joueuses étant sur PC peuvent jouer avec des personnes évoluant sur PS5, et inversement. Cette nouvelle ravira très certainement la communauté, et plus précisément celles et ceux qui comptent découvrir le titre avec leur(s) ami(s).

Par ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus à propos du roster dudit jeu de combat, sachez que nous vous proposons la liste de tous les personnages jouables disponibles au lancement de MArvel Tokon: Fighting Souls.

À lire également Marvel Tokon: Fighting Souls : La liste complète des personnages jouables au lancement

Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Tokon: Fighting Souls débarque le 6 août 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5 et PC.