Marvel Tokon: Fighting Souls : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Marvel Tokon: Fighting Souls.

Le jeu de combat d'Arc System Works, Marvel Tokon: Fighting Souls, débarque, comme vous le savez probablement déjà, sur plusieurs plateformes de jeu, notamment sur PS5 ainsi que sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Marvel Tokon: Fighting Souls.

Configurations PC Marvel Tokon: Fighting Souls

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Marvel Tokon: Fighting Souls, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale ou pour la recommandée.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Marvel Tokon: Fighting Souls ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 11 Windows 11 Processeur Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1600X Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600X Mémoire 16 Go 16 Go Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 6600 XT (8 Go) NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 7600 XT (16 Go) Stockage requis Non connu Non connu

Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Tokon: Fighting Souls arrive le 6 août 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5 et sur PC.