Marvel Tokon: Fighting Souls : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 juillet 2026 à 14h17
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Marvel Tokon: Fighting Souls.
Marvel Tokon: Fighting Souls : Les configurations PC

Le jeu de combat d'Arc System Works, Marvel Tokon: Fighting Souls, débarque, comme vous le savez probablement déjà, sur plusieurs plateformes de jeu, notamment sur PS5 ainsi que sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Marvel Tokon: Fighting Souls.

Configurations PC Marvel Tokon: Fighting Souls

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Marvel Tokon: Fighting Souls, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale ou pour la recommandée.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Marvel Tokon: Fighting Souls ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 11 Windows 11
Processeur Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1600X Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600X
Mémoire 16 Go 16 Go
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 6600 XT (8 Go) NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 7600 XT (16 Go)
Stockage requis Non connu Non connu

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Tokon: Fighting Souls arrive le 6 août 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5 et sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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