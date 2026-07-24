Marvel Tokon: Fighting Souls révèle un personnage de renom pour son premier DLC

Arc System Works a déjà dévoilé l'un des personnages du premier DLC de Marvel Tokon: Fighting Souls.

Comme vous le savez probablement déjà, Arc System Works a prévu d'enrichir le roster de Marvel Tokon: Fighting Souls, après le lancement. D'ailleurs, le studio de développement a déjà fait une annonce à ce sujet et a ainsi révélé le premier personnage du DLC 1 de Marvel Tokon: Fighting Souls.

Phoenix Cyclops rejoindra Marvel Tokon: Fighting Souls

Effectivement, lors de la Comic-Con de San Diego de cette année 2026, Arc System Works a partagé une information de taille concernant le roster de Marvel Tokon: Fighting Souls. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à voir débarquer Cyclope, et plus précisément Phoenix Cyclops, via le premier DLC de Marvel Tokon: Fighting Souls. Comme précisé dans un récent article sur PlayStation Blog, il s'agit donc de la Cyclope selon « sa représentation chez les Phoenix Five dans Avengers vs. X-Men » :

Cyclope est l'un des leaders les plus emblématiques des X-Men de Marvel. Cependant, la version de Cyclope utilisée dans Marvel Tokon: Fighting Souls s'inspire de sa représentation chez les Phoenix Five dans Avengers vs. X-Men. Il arbore donc un nouveau look audacieux qui rend hommage à la puissance cosmique ardente de la Force Phénix.

Arc System Works a, par ailleurs, précisé que trois autres personnages sont prévus ainsi qu'un nouveau niveau dans le cadre de l'Année 1. Pour autant, nous ne possédons encore aucun détail à ce sujet. Nul doute que les développeurs nous en diront plus dans peu de temps.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls news from SDCC



⚬ Phoenix Cyclops is the first Year 1 additional character

⚬ Costume Collaboration with Marvel's Wolverine on PS5

⚬ And more: https://t.co/muQnwDQ6U4 pic.twitter.com/06WcyXuVzc — PlayStation (@PlayStation) July 23, 2026

Marvel Tokon: Fighting Souls s'offre sa bêta ouverte

D'ailleurs, celles et ceux qui le désirent peuvent d'ores et déjà essayer le jeu de combat d'Arc System Works car la bêta ouverte de Marvel Tokon: Fighting Souls est désormais disponible, notamment sur PS5 ainsi que sur PC. D'après les informations partagées, celle-ci prendra fin le 26 juillet 2026 et permet aux joueurs et aux joueuses d'incarner 16 personnages différents. D'ailleurs, si vous vous questionnez à propos du roster de Marvel Tokon: Fighting Souls, sachez que nous vous listons les personnages jouables qui seront accessibles au lancement.

À lire également Marvel Tokon: Fighting Souls : La liste complète des personnages jouables au lancement

Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Tokon: Fighting Souls débarque le 6 août 2026 sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5 et PC.