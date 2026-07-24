Marvel Tokon: Fighting Souls révèle un personnage de renom pour son premier DLC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 juillet 2026 à 16h40
Arc System Works a déjà dévoilé l'un des personnages du premier DLC de Marvel Tokon: Fighting Souls.
Marvel Tokon: Fighting Souls révèle un personnage de renom pour son premier DLC

Comme vous le savez probablement déjà, Arc System Works a prévu d'enrichir le roster de Marvel Tokon: Fighting Souls, après le lancement. D'ailleurs, le studio de développement a déjà fait une annonce à ce sujet et a ainsi révélé le premier personnage du DLC 1 de Marvel Tokon: Fighting Souls.

Phoenix Cyclops rejoindra Marvel Tokon: Fighting Souls

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Effectivement, lors de la Comic-Con de San Diego de cette année 2026, Arc System Works a partagé une information de taille concernant le roster de Marvel Tokon: Fighting Souls. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à voir débarquer Cyclope, et plus précisément Phoenix Cyclops, via le premier DLC de Marvel Tokon: Fighting Souls. Comme précisé dans un récent article sur PlayStation Blog, il s'agit donc de la Cyclope selon « sa représentation chez les Phoenix Five dans Avengers vs. X-Men » :

Cyclope est l'un des leaders les plus emblématiques des X-Men de Marvel. Cependant, la version de Cyclope utilisée dans Marvel Tokon: Fighting Souls s'inspire de sa représentation chez les Phoenix Five dans Avengers vs. X-Men. Il arbore donc un nouveau look audacieux qui rend hommage à la puissance cosmique ardente de la Force Phénix. 

Arc System Works a, par ailleurs, précisé que trois autres personnages sont prévus ainsi qu'un nouveau niveau dans le cadre de l'Année 1. Pour autant, nous ne possédons encore aucun détail à ce sujet. Nul doute que les développeurs nous en diront plus dans peu de temps.

Marvel Tokon: Fighting Souls s'offre sa bêta ouverte

D'ailleurs, celles et ceux qui le désirent peuvent d'ores et déjà essayer le jeu de combat d'Arc System Works car la bêta ouverte de Marvel Tokon: Fighting Souls est désormais disponible, notamment sur PS5 ainsi que sur PC. D'après les informations partagées, celle-ci prendra fin le 26 juillet 2026 et permet aux joueurs et aux joueuses d'incarner 16 personnages différents.  D'ailleurs, si vous vous questionnez à propos du roster de Marvel Tokon: Fighting Souls, sachez que nous vous listons les personnages jouables qui seront accessibles au lancement.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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