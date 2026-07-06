Marvel Tokon : Plus de 130 pays privés du titre sur PC, la France est-elle concernée ?

Marvel Tokon: Fighting Souls sera lancé dans un mois à peine sur PS5 et PC. Mais si la version console ne semble avoir aucun souci, des millions de joueurs PC ont découvert une très mauvaise surprise.

L'attente est presque terminée pour les amateurs de jeux de combat et de personnages de la Maison des Idées. Après de longs mois de teasing, Marvel Tokon: Fighting Souls se prépare à nous faire vivre un été riche en action.

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Le dernier-né d'Arc System Works sera disponible dans quelques semaines à peine, mais le 6 juillet 2026, il a partagé un détail qui va frustrer les joueurs PC. En effet, il a été confirmé sur Steam que le titre sera injouable dans plus de 130 pays à cause d'un détail lié à la version PS5.

Un compte PSN obligatoire pour jouer à Marvel Tokon: Fighting Souls sur PC

Pour incarner Loki, Spider-Man ou encore Storm dans ce nouveau jeu de combat, il est impératif de posséder un compte PSN. Bien entendu, une souscription à l'abonnement de Sony n'est pas obligatoire, mais le compte rattaché à une console est nécessaire. Or, cette contrainte vaut également pour les joueurs sur PC. Or, dans de nombreux pays, créer un tel compte est impossible à cause de plusieurs restrictions géographiques.

Les plus attentifs auront d'ailleurs noté que ce n'est pas la première fois qu'un tel scénario se produit. Par le passé, d'autres titres majeurs du catalogue PS5 comme Stellar Blade ou Helldivers 2 avaient été victimes du même problème. Toutefois, cette restriction est problématique dans le cas de Marvel Tokon à cause de sa scène compétitive.

Précisons que l'EVO, compétition majeure dédiée au jeu de combat, proposera une nouvelle étape au Maroc dès 2027. Mais le pays fait partie de ceux où le titre sera injouable à cause de la restriction de Sony.

Est-ce que la France fait partie des pays où le jeu sera indisponible ?

La liste complète des pays où Marvel Tokon est injouable est d'ores et déjà disponible sur SteamDB. Mais que les joueurs francophones se rassurent : des pays comme la Belgique, la Suisse, la France ou le Canada n'y figurent pas. En revanche, les joueurs présents à Monaco, en Tunisie, en Égypte ou au Maroc ne pourront pas profiter du titre. Cela risque de décevoir les joueurs car les impératifs liés à Sony ont été rajoutés il y a quelques jours à peine à la page Steam du jeu.

Rappelons que Marvel Tokon: Fighting Souls sera disponible dès le 6 août 2026 sur PlayStation 5 et PC pour les pays où il est possible de créer un compte PSN.