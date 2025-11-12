Marvel Tokon : Une deuxième phase de bêta avec Spider-Man en approche

ARC System Works a profité du State of Play du 11 novembre pour annoncer la tenue d'une nouvelle phase de test pour Marvel Tokon: Fighting Souls. D'ailleurs, vous pouvez tenter votre chance et peut-être participer à cette bêta.
En septembre 2025, les plus chanceux avaient pu participer à la première phase de bêta fermée de Marvel Tokon: Fighting Souls
. Mais les équipes d'ARC System Works ont lancé un appel : ils ont besoin de nouveaux héros pour tester leur prochain jeu de combat. D'ailleurs, ils ont annoncé cette phase de test additionnelle dans un trailer ultra-dynamique dévoilant de nouvelles caractéristiques du titre
.
Spider-Man, Ghost Rider, des dinosaures et l'institut Xavier au menu de cette nouvelle phase de test
La vidéo démarre en confirmant que deux nouveaux personnages jouables seront proposés aux joueurs au cours de ce deuxième test. Vous pourrez donc incarner Spider-Man ou enflammer le terrain en vous glissant dans la peau de Ghost Rider. Mais ce nouveau test sera également l'occasion de découvrir deux nouvelles arènes
.
La première est la Terre sauvage, une zone hostile peuplée de dinosaures et abritant dans ses arbres la cabane de Ka-Zar. Tandis que la deuxième arène est bien connue des admirateurs des X-Men. En effet, vous pourrez enchaîner les coups devant l'institut Xavier. En arrière-plan, vous pourrez même apercevoir certains de ses résidents en train de vous encourager.
Enfin, une dernière nouveauté est à signaler pour cette nouvelle bêta de Marvel Tokon : vous pourrez jouer en continu pendant tout le week-end de l'événement, prévu du 5 au 7 décembre 2025
.
Comment s'inscrire pour participer à la deuxième bêta fermée de Marvel Tokon: Fighting Souls ?
Pour cela, il vous suffit de rejoindre le Beta Program de PlayStation
en vous inscrivant et en remplissant le formulaire accessible en ligne. Les candidatures seront ensuite étudiées et les personnes retenues recevront une invitation par mail.
Veillez donc à renseigner une adresse mail toujours active et facile d'accès. À noter que si vous avez déjà fait une inscription pour la première bêta du titre, vous êtes automatiquement inscrits pour le tirage au sort de cette nouvelle session
. Mais vous pourrez recevoir un mail d'invitation ou de rappel dans les jours ou semaines à venir, alors surveillez vos boîtes de réception et vos spams !
Rappelons pour conclure que Marvel Tokon: Fighting Souls sera disponible sur PS5 et PC à son lancement
et qu'il devrait être lancé en 2026, sans date plus précise pour l'instant.
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