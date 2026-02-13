Marvel Tōkon: Fighting Souls dévoile sa date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 février 2026 à 15h22
L'attente touche à sa fin pour les amateurs de baston. Arc System Works vient de confirmer la date de sortie de Marvel Tōkon: Fighting Souls pour le mois d'août sur PS5 et PC, tout en levant le voile sur le casting des X-Men et un mode histoire particulier.
Marvel Tōkon: Fighting Souls dévoile sa date de sortie
C'est désormais officiel, le prochain grand jeu de combat signé Arc System Works débarquera en plein cœur de l'été. Après une fuite via Steam plus tôt cette semaine qui avait vendu la mèche, le studio japonais a confirmé que Marvel Tokon: Fighting Souls sera disponible le 6 août prochain sur PlayStation 5 et PC. Une annonce accompagnée d'une bande-annonce explosive mettant en lumière l'arrivée des Unbreakable X-Men, un ajout qui ravira les fans de la première heure nostalgiques de l'ère Marvel vs. Capcom.

Wolverine et Magik entrent dans l'arène

Le casting s'étoffe considérablement avec l'arrivée de figures emblématiques de l'univers mutant. Aux côtés de Storm, dont la présence était déjà actée, les joueurs pourront incarner le féroce Wolverine. Il s'annonce comme le véritable cœur de l'escouade, utilisant ses griffes en adamantium indestructibles pour presser l'adversaire. Magik rejoint également la partie avec un style de combat qui ne dépaysera pas ceux qui ont pu s'essayer récemment au hero shooter Marvel Rivals, la sorcière invoque sa célèbre Soulsword pour infliger des dégâts massifs à mi-distance.

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Plus surprenant et audacieux, Danger, l'incarnation physique de la salle des dangers des X-Men, sera jouable. Elle prendra la forme d'un puissant robot capable de contrôler l'espace en déployant des pièges et des projectiles, fidèle à son rôle passé d'entrainement des élèves de Xavier. Ce roster de lancement comprendra un total de 20 personnages. Outre les mutants, vous pourrez prendre les commandes de Captain America, Iron Man, Spider-Man, Ghost Rider, Ms. Marvel ou encore Star-Lord. Arc System Works semble garder quelques surprises sous le coude pour l'après-lancement, mais la base est solide.

Un mode histoire sans le moindre combat ?

C'est le point qui risque de diviser la communauté et de créer la controverse. Arc System a dévoilé les premiers détails du Episode Mode, créé en collaboration directe avec Marvel Games. Si l'intention narrative est louable, impliquant une nouvelle menace pesant sur les héros, le format choisi a de quoi surprendre, puisqu'il s'agira d'une série de motion comics. Concrètement, attendez-vous à une bande dessinée animée, réalisée par divers artistes célèbres, mais dépourvue de séquences de gameplay actives.

Miniature vidéo

Rendez-vous le 6 août donc pour découvrir Marvel Tōkon: Fighting Souls qui arrivera sur PC et PS5.
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