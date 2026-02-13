Marvel Tōkon: Fighting Souls dévoile sa date de sortie



le 13 février 2026 à 15h22 Publié par Corentin Rimbert le 13 février 2026 à 15h22

L'attente touche à sa fin pour les amateurs de baston. Arc System Works vient de confirmer la date de sortie de Marvel Tōkon: Fighting Souls pour le mois d'août sur PS5 et PC, tout en levant le voile sur le casting des X-Men et un mode histoire particulier.