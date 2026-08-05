Marvel Tokon: Fighting Souls : Heure de sortie en France sur PC et PS5

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 août 2026 à 11h48
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Marvel Tokon: Fighting Souls sur PC et PS5 en France.
Marvel Tokon: Fighting Souls : Heure de sortie en France sur PC et PS5

Après une bêta couronnée de succès, le nouveau jeu de combat estampillé Marvel est sur le point de sortir. Assez attendu, Marvel Tokon: Fighting Souls est effectivement prévu pour ce 6 août, sur PC et PS5. Et les joueurs les plus impatients de combattre avec leur super-héros ou super-vilains préférés se demandent à quelle heure sera disponible Marvel Tokon: Fighting Souls, pour y jouer le plus vite possible sur PC et PS5. Nous vous donnons la réponse.

Heure de sortie de Marvel Tokon: Fighting Souls en France 

Comme vous le savez probablement déjà, Marvel Tokon: Fighting Souls sort ce 6 août uniquement sur PC et PS5. Les joueurs évoluant dans l'écosystème XBOX ne pourront pas (encore ?) en profiter. Grâce à différentes informations et notamment la page Steam, nous avons plus d'informations sur son heure de sortie.

Ainsi, l'heure de sortie de Marvel Tokon: Fighting Souls sur PC et PS5 est fixée à 17h le 6 août. Il faudra donc patienter un petit peu avant de pouvoir se lancer dans l'aventure, et se lancer dans les combats. 

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Prétéléchargement de Marvel Tokon: Fighting Souls

Selon les informations partagées sur les réseaux sociaux, le prétéléchargement est maintenant disponible sur PlayStation 5. Aucun détail n'a été donné concernant le prétéléchargement sur Steam, qui est moins fréquent que sur la dernière console de Sony. Naturellement, il faut avoir au préalable avoir précommandé l'une des différentes éditions pour être éligible. 

Miniature vidéo

Rendez-vous le 6 août 2026 donc, pour découvrir Marvel Tokon: Fighting Souls, qui doit débarquer sur PS5 et PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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