Marvel's Wolverine dévoile un nouveau trailer et sa fenêtre de sortie

Insomniac a profité du dernier State of Play pour enfin lever le voile sur son très attendu Marvel's Wolverine. Un nouveau trailer de gameplay a été diffusé, accompagné d'une fenêtre de sortie qui fait déjà frémir les fans.

Un trailer qui confirme l'ambition du projet

Une sortie prévue pour l'automne 2026

Près de quatre ans après son annonce initiale en septembre 2021,. Insomniac Games y a présenté un trailer inédit qui offre un véritable aperçu du gameplay, tout en révélant plusieurs variantes du célèbre héros griffu.La vidéo dévoilée met en avant différentes facettes du personnage principal, confirmant que le studio souhaite explorer plusieurs interprétations du mutant. Les séquences de combat soulignent le côté brutal et viscéral du gameplay, fidèle à l'ADN de Wolverine que nous retrouvons dans les comics, mais aussi dans les différents films.Si Insomniac n'a pas encore communiqué tous les détails, le trailer laisse entrevoir un jeu plus sombre que Spider-Man, avec une mise en scène cinématographique et un rythme nerveux. Nous pouvons d'ailleurs y voir d'autres personnages connus, à l'image de certains X-Men.Insomniac a profité de l'événement pour préciser la fenêtre de sortie,. Aucune date exacte n'a toutefois été donnée. Le studio promet en revanche de partager davantage d'informations au printemps 2026, avec de nouveaux détails sur l'univers et les personnages secondaires. La date de sortie pourrait être partagée à ce moment-là.Avec ce nouveau trailer, la première bande-annonce,. Les joueurs espèrent que le studio parviendra à offrir une expérience aussi marquante que ses Spider-Man, mais dans un registre plus mature et sauvage, parfaitement adapté au héros de l'univers Marvel. Cette première séquence devrait plaire aux joueurs.