Les 5 jeux PlayStation les plus attendus de 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 janvier 2026 à 14h00
L'année 2026 sera riche en sorties, avec des AAA et titres indépendants qui enthousiasment grandement la communauté. Voici, d'ailleurs, les 5 jeux PlayStation les plus attendus de 2026.
Les 5 jeux PlayStation les plus attendus de 2026
L'année 2025 a grandement occupé les joueurs et les joueuses avec des jeux vidéo de qualité, que ce soit du côté des AAA ou bien de la scène vidéoludique indépendante. 2026 ne sera pas en reste et marquera l'arrivée de titres très (très) attendus. Pour ce qui est de PlayStation, le line-up de cette nouvelle année s'annonce déjà très prometteur, notamment avec des exclusivités de renom.

D'ailleurs, voici une liste de 5 jeux très attendus arrivant sur consoles PlayStation en cette année 2026. Celle-ci comprend, comme vous pourrez le constater, des exclusivités mais aussi des titres devant paraître sur d'autres plateformes de jeu.

Les 5 jeux PlayStation les plus attendus de l'année 2026

Marvel's Wolverine

  • Développeur → Insomniac Games
  • Éditeur → Sony Interactive Entertainment
  • Plateforme(s) → PS5 (exclusivité)
  • Date de sortie → Automne 2026
Développé par Insomniac Games, à qui nous devons les très bons Marvel's Spider-Man, Marvel Spider-Man 2 et Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Marvel's Wolverine est sans conteste l'une des exclusivités PS5 les plus attendues de cette nouvelle année. Nous invitant à incarner Logan, alias Wolverine, Marvel's Wolverine, qui est considéré comme un jeu d'action et d'aventure, nous promet une aventure musclée.

Miniature vidéo

Resident Evil Requiem

  • Développeur → Capcom
  • Éditeur → Capcom
  • Plateforme(s) → PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2
  • Date de sortie → 27 février 2026
Présente dans le paysage vidéoludique depuis de nombreuses années, 2026 marquera l'arrivée d'un tout nouvel opus Resident Evil, à savoir Resident Evil Requiem. Avec deux personnages jouables, c'est-à-dire Grace Ashcroft et le très apprécié Leon S. Kennedy, Resident Evil Requiem invitera les joueurs et les joueuses à replonger dans les événements dramatiques de Raccoon City, alors que les protagonistes tenteront de faire la lumière sur diverses morts mystérieuses.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Saros

  • Développeur → Housemarque
  • Éditeur → Sony Interactive Entertainment
  • Plateforme(s) → PS5 (exclusivité)
  • Date de sortie → 30 avril 2026
Avec Returnal, le studio de développement finlandais Housemarque avait su créer la surprise. En 2026, Housemarque revient avec un tout nouveau projet vidéoludique : Saros. Catégorisé comme un jeu d'action en vue à la troisième personne, Saros raconte l'histoire « d'une colonie oubliée sur Carcosa, baignée par la lumière d'une éclipse menaçante ». Nous mettant aux commandes d'Arjun Devraj, le nouveau jeu d'Housemarque promet un gameplay nerveux.

Miniature vidéo

007 First Light

  • Développeur → IO Interactive
  • Éditeur → IO Interactive
  • Plateforme(s) → PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2
  • Date de sortie → 27 mai 2026
James Bond est, vous en conviendrez certainement, l'une des figures les plus emblématiques du 7ème Art mais aussi du milieu des jeux vidéo. Et IO Interactive a décidé de remettre ce personnage sur le devant de la scène avec 007 First Light. L'aventure proposée permettra notamment aux joueurs et aux joueuses de découvrir les origines de James Bond, durant laquelle il sera possible d'adopter différentes approches (discrétion ou non) et utiliser divers gadgets et armes.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

GTA VI

  • Développeur → Rockstar Games
  • Éditeur → Rockstar Games
  • Plateforme(s) → PS5 et Xbox Series
  • Date de sortie → 19 novembre 2026
Évidemment, GTA VI fait partie des jeux les plus attendus de cette année 2026, et est très probablement LE titre le plus attendu. Considéré comme un jeu d'action-aventure en monde ouvert, GTA VI, qui a malheureusement été victime de reports, invitera la communauté à explorer Leonida (état fictif), et plus précisément à Vice City, ainsi qu'à parcourir les aventures de Jason Duval et Lucia Caminos, un couple qui baigne dans le milieu de la criminalité depuis longtemps.

Miniature vidéo

Évidemment, d'autres jeux vidéo devant débarquer au cours de l'année 2026 pourraient figurer dans cette liste, qui se concentre essentiellement sur les productions vidéoludiques les plus attendues. Nous pensons notamment à The Blood of Dawnwalker ou encore à Pragmata, pour ne citer que deux exemples supplémentaires.

the-blood-of-dawnwalker-visuel-coen
D'ailleurs, n'hésitez pas à nous indiquer le(s) jeu(x) que vous attendez le plus en cette année 2026 en laissant un commentaire, via la section dédiée ci-dessous.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Le jeu solo narratif, toujours un pilier du jeu vidéo ?
Marvel's Wolverine 13 juillet 2026

Le jeu solo narratif, toujours un pilier du jeu vidéo ?

Moins présents dans la catalogues de nos consoles préférés, les jeux solo narratifs sont-ils en train de disparaître ? Pour l'ancien directeur de Sony Entertainment Interactive America, des titres comme Marvel's Wolverine vont continuer d'exister pour une raison très simple.
Marvel's Wolverine : Insomniac Games rassure les joueurs concernant l'édition physique
Marvel's Wolverine 25 juin 2026

Marvel's Wolverine : Insomniac Games rassure les joueurs concernant l'édition physique

Insomniac Games a, récemment, pris la parole concernant le contenu de l'édition physique de Marvel's Wolverine afin de rassurer les joueurs.
Marvel's Worlverine : L'un de ses méchants présent dans GTA 6 ?
Marvel's Wolverine 22 juin 2026

Marvel's Worlverine : L'un de ses méchants présent dans GTA 6 ?

Au premier abord, il parait difficile de trouver des points communs entre Marvel's Wolverine et Grand Theft Auto VI. Pourtant, il en existe bien un mis en lumière par un CV.

commentaire (0)