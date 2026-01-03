L'année 2026 sera riche en sorties, avec des AAA et titres indépendants qui enthousiasment grandement la communauté. Voici, d'ailleurs, les 5 jeux PlayStation les plus attendus de 2026.

Les 5 jeux PlayStation les plus attendus de l'année 2026

Marvel's Wolverine

Développeur → Insomniac Games

→ Insomniac Games Éditeur → Sony Interactive Entertainment

→ Sony Interactive Entertainment Plateforme(s) → PS5 (exclusivité)

→ PS5 (exclusivité) Date de sortie → Automne 2026

Resident Evil Requiem

Développeur → Capcom

→ Capcom Éditeur → Capcom

→ Capcom Plateforme(s) → PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2

→ PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2 Date de sortie → 27 février 2026













Saros

Développeur → Housemarque

→ Housemarque Éditeur → Sony Interactive Entertainment

→ Sony Interactive Entertainment Plateforme(s) → PS5 (exclusivité)

→ PS5 (exclusivité) Date de sortie → 30 avril 2026

007 First Light

Développeur → IO Interactive

→ IO Interactive Éditeur → IO Interactive

→ IO Interactive Plateforme(s) → PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2

→ PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2 Date de sortie → 27 mai 2026

















GTA VI

Développeur → Rockstar Games

→ Rockstar Games Éditeur → Rockstar Games

→ Rockstar Games Plateforme(s) → PS5 et Xbox Series

→ PS5 et Xbox Series Date de sortie → 19 novembre 2026

L'année 2025 a grandement occupé les joueurs et les joueuses avec des jeux vidéo de qualité, que ce soit du côté des AAA ou bien de la scène vidéoludique indépendante.. Pour ce qui est de PlayStation, le line-up de cette nouvelle année s'annonce déjà très prometteur, notamment avec des exclusivités de renom.D'ailleurs, voici. Celle-ci comprend, comme vous pourrez le constater, des exclusivités mais aussi des titres devant paraître sur d'autres plateformes de jeu.Développé par Insomniac Games, à qui nous devons les très bons Marvel's Spider-Man, Marvel Spider-Man 2 et Marvel's Spider-Man: Miles Morales,. Nous invitant à incarner Logan, alias Wolverine, Marvel's Wolverine, qui est considéré comme un jeu d'action et d'aventure, nous promet une aventure musclée.Présente dans le paysage vidéoludique depuis de nombreuses années,. Avec deux personnages jouables, c'est-à-dire Grace Ashcroft et le très apprécié Leon S. Kennedy, Resident Evil Requiem invitera les joueurs et les joueuses à replonger dans les événements dramatiques de Raccoon City, alors que les protagonistes tenteront de faire la lumière sur diverses morts mystérieuses.Avec Returnal, le studio de développement finlandais Housemarque avait su créer la surprise.. Catégorisé comme un jeu d'action en vue à la troisième personne, Saros raconte l'histoire « d'une colonie oubliée sur Carcosa, baignée par la lumière d'une éclipse menaçante ». Nous mettant aux commandes d'Arjun Devraj, le nouveau jeu d'Housemarque promet un gameplay nerveux.James Bond est, vous en conviendrez certainement, l'une des figures les plus emblématiques du 7Art mais aussi du milieu des jeux vidéo.. L'aventure proposée permettra notamment aux joueurs et aux joueuses de découvrir les origines de James Bond, durant laquelle il sera possible d'adopter différentes approches (discrétion ou non) et utiliser divers gadgets et armes.. Considéré comme un jeu d'action-aventure en monde ouvert, GTA VI, qui a malheureusement été victime de reports, invitera la communauté à explorer Leonida (état fictif), et plus précisément à Vice City, ainsi qu'à parcourir les aventures de Jason Duval et Lucia Caminos, un couple qui baigne dans le milieu de la criminalité depuis longtemps.Évidemment, d'autres jeux vidéo devant débarquer au cours de l'année 2026 pourraient figurer dans cette liste, qui se concentre essentiellement sur les productions vidéoludiques les plus attendues. Nous pensons notamment à The Blood of Dawnwalker ou encore à Pragmata, pour ne citer que deux exemples supplémentaires.D'ailleurs, n'hésitez pas à nous indiquer le(s) jeu(x) que vous attendez le plus en cette année 2026 en laissant un commentaire, via la section dédiée ci-dessous.