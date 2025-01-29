PlayStation revient sur la nécessité de posséder un compte PlayStation Network pour certains jeux PC

PlayStation a, récemment, partagé de nouvelles informations concernant la nécessité de posséder un compte PlayStation Network pour les portages PC de certains de ses jeux.
Depuis de nombreux mois maintenant, un débat concernant la nécessité de posséder un compte PlayStation Network pour profiter des portages PC des jeux PlayStation fait couler beaucoup d'encre, tant cette obligation agace les joueurs et les joueuses. Il y a très peu de temps, PlayStation a prononcé quelques mots à ce sujet et est ainsi revenu sur sa décision initiale, en tout cas pour certains titres
.
PlayStation encourage les joueurs PC à avoir un compte PlayStation Network
En effet, dans un article récemment publié sur le PlayStation Blog, qui a été relayé sur Twitter/X, PlayStation a expliqué qu'un compte PlayStation Network ne sera, finalement, pas obligatoire pour jouer aux portages PC de certains jeux
. La firme donne, comme exemple, Marvel's Spider-Man 2
, The Last of Us Part II Remastered, God of War Ragnarök et Horizon Zero Dawn Remastered.
Toutefois, PlayStation encourage la communauté à l'utiliser. Comme expliqué, celles et ceux qui profiteront de ces titres, tout en étant connectés à leur compte PSN, pourront récupérer gratuitement des items/éléments cosmétiques en jeu
. PlayStation a, notamment, partagé cette liste :
- Marvel's Spider-Man 2 → Accès immédiat aux costumes Spider-Man 2099 et Miles Morales 2099.
- God of War Ragnarök → Accès à l'armure de l'Ours Noir pour Kratos et à un bundle de ressources (« 500 Hacksilver » et 250 XP).
- The Last of Us Part II Remastered → 50 points permettant d'activer des bonus et la veste de Jordan (du jeu Intergalactic: The Heretic Project) pour Ellie.
- Horizon Zero Dawn Remastered → Accès immédiat à la tenue « Nora Valiant » pour Aloy.
Reste à savoir si, à l'avenir, PlayStation adoptera définitivement cette stratégie, notamment pour ses prochains portages PC. Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel's Spider-Man 2
débarque le 30 janvier 2025 sur PC. Le titre d'Insomniac Games est déjà disponible sur PS5.
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