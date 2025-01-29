PlayStation revient sur la nécessité de posséder un compte PlayStation Network pour certains jeux PC

PlayStation a, récemment, partagé de nouvelles informations concernant la nécessité de posséder un compte PlayStation Network pour les portages PC de certains de ses jeux.

PlayStation encourage les joueurs PC à avoir un compte PlayStation Network

New in-game content incentives are coming to PlayStation games on PC



Marvel's Spider-Man 2, Horizon Zero Dawn Remastered, The Last of Us Part II Remastered, and God of War Ragnarök to offer in-game content unlocks for users playing with a PlayStation Network account:… pic.twitter.com/LiAhrP4caE — PlayStation (@PlayStation) January 29, 2025

Marvel's Spider-Man 2 → Accès immédiat aux costumes Spider-Man 2099 et Miles Morales 2099.

God of War Ragnarök → Accès à l'armure de l'Ours Noir pour Kratos et à un bundle de ressources (« 500 Hacksilver » et 250 XP).

The Last of Us Part II Remastered → 50 points permettant d'activer des bonus et la veste de Jordan (du jeu Intergalactic: The Heretic Project) pour Ellie.

Horizon Zero Dawn Remastered → Accès immédiat à la tenue « Nora Valiant » pour Aloy.

Depuis de nombreux mois maintenant, un débat concernant la nécessité de posséder un compte PlayStation Network pour profiter des portages PC des jeux PlayStation fait couler beaucoup d'encre, tant cette obligation agace les joueurs et les joueuses. Il y a très peu de temps,En effet, dans un article récemment publié sur le PlayStation Blog, qui a été relayé sur Twitter/X,. La firme donne, comme exemple,, The Last of Us Part II Remastered, God of War Ragnarök et Horizon Zero Dawn Remastered.Toutefois, PlayStation encourage la communauté à l'utiliser. Comme expliqué,. PlayStation a, notamment, partagé cette liste :Reste à savoir si, à l'avenir, PlayStation adoptera définitivement cette stratégie, notamment pour ses prochains portages PC. Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 30 janvier 2025 sur PC. Le titre d'Insomniac Games est déjà disponible sur PS5.