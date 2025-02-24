Marvel's Spider-Man 3 ne mettra pas Peter Parker de côté

L'acteur qui prête sa voix à Peter Parker a, récemment, précisé que son personnage sera présent dans Marvel's Spider-Man 3.

Attention, des spoilers mineurs à propos de Marvel's Spider-Man 2 sont présents dans ce qui suit.





Peter Parker sera dans Marvel's Spider-Man 3

Il y a très peu de choses que je puisse dire à propos de ce jeu, mais vous êtes tombés sur la seule chose à laquelle je peux répondre, et c'est que, oui, Peter n'est pas parti. Il fera partie du prochain jeu et ne sera pas relégué sur le canapé, je vous le promets.

EXCLUSIVE: Peter Parker "won't be relegated to the couch" in MARVEL'S SPIDER-MAN 3 game after SPIDER-MAN 2 ended with him taking a break as the hero, says actor Yuri Lowenthal! Full quote: https://t.co/TkGRBXt22r pic.twitter.com/6PyPN6iGGA — MCU - The Direct (@MCU_Direct) February 24, 2025

Disponible depuis octobre 2023 sur PS5 et janvier 2025 sur PC,, qui met en scène deux héros, a été et est encore grandement apprécié par les joueurs et les joueuses. Il y a peu de temps,En effet, lors d'une interview accordée à The Direct, Yuri Lowenthal, qui est le doubleur de Peter Parker dans les deux opus Marvel's Spider-Man d'Insomniac Games, a prononcé des mots rassurants :La confirmation de la présence de Peter Parker dans Marvel's Spider-Man 3 fera certainement plaisir à la communauté, étant donné que cela n'était pas sûr.offre, effectivement, une fin énigmatique sur ce point : Peter Parker explique qu'il veut se concentrer sur sa vie personnelle et demande alors à Miles Morales de s'occuper de New York. Ce dénouement pouvait, de ce fait, laisser entendre que Peter Parker ne serait pas ou alors très peu présent dans le prochain opus. Ce qui ne sera, donc, pas le cas.Rappelons, pour conclure, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5 ainsi que sur PC. Pour le moment, Insomniac Games n'a pas annoncé officiellement Marvel's Spider-Man 3.