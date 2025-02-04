Marvel's Spider-Man 2 Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 21 février 2025 à 11h37
Le Steam Deck, qui est la dernière console de Valve, est très en vogue mais peut-il faire tourner Marvel's Spider-Man 2 ? Nous vous apportons la réponse.
Marvel's Spider-Man 2 Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?
Initialement sorti en 2023 sur PS5, Marvel's Spider-Man 2 s'est offert un portage PC à la fin du mois de janvier 2025. Depuis le lancement de cette version, de nombreux joueurs et joueuses se posent diverses questions, plus ou moins évidentes, à propos des possibilités de ce nouvel opus mettant en scène Peter Parker et Miles Morales. Ainsi, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si Marvel's Spider-Man 2 est compatible avec le Steam Deck, et si oui, de quelle manière ?

Est-il possible de jouer à Marvel's Spider-Man 2 sur le Steam Deck ? 

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est positive : Marvel's Spider-Man 2 est jouable et compatible avec le Steam Deck. De ce fait, celles et ceux qui possèdent la console de Valve peuvent tout à fait l'utiliser pour parcourir les aventures de Peter Parker et de Miles Morales, s'ils le souhaitent. 

Nixxes Software, qui s'est chargé du portage PC, a notamment partagé cette information via une publication sur son compte Twitter/X, le 20 février 2025. Dans celle-ci, nous pouvons lire les mots suivants : « Marvel's Spider-Man 2 est vérifié par Steam Deck ! ». En outre, la page Steam du soft a été mise à jour en conséquence et affiche désormais le terme « Compatible » dans l'encart concernant la « Compatibilité avec Steam Deck ». À cet endroit, il est possible de lire ceci : 
Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que Marvel's Spider-Man 2 est « Compatible ». Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés.

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Rappelons, pour conclure, que Marvel's Spider-Man 2 est disponible sur PS5 ainsi que sur PC (notamment via la plateforme de Valve, Steam, et via l'Epic Games Store). Il s'agit de la suite de Marvel's Spider-Man, qui est, pour rappel, sorti en 2018 sur PS4.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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