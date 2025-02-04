Marvel's Spider-Man 2 Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui est la dernière console de Valve, est très en vogue mais peut-il faire tourner Marvel's Spider-Man 2 ? Nous vous apportons la réponse.
Initialement sorti en 2023 sur PS5, Marvel's Spider-Man 2
s'est offert un portage PC à la fin du mois de janvier 2025. Depuis le lancement de cette version, de nombreux joueurs et joueuses se posent diverses questions, plus ou moins évidentes, à propos des possibilités de ce nouvel opus mettant en scène Peter Parker et Miles Morales. Ainsi, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si Marvel's Spider-Man 2 est compatible avec le Steam Deck
, et si oui, de quelle manière ?
Est-il possible de jouer à Marvel's Spider-Man 2 sur le Steam Deck ?
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est positive : Marvel's Spider-Man 2 est jouable et compatible avec le Steam Deck
. De ce fait, celles et ceux qui possèdent la console de Valve peuvent tout à fait l'utiliser pour parcourir les aventures de Peter Parker et de Miles Morales, s'ils le souhaitent.
Nixxes Software, qui s'est chargé du portage PC, a notamment partagé cette information via une publication sur son compte Twitter/X, le 20 février 2025. Dans celle-ci, nous pouvons lire les mots suivants : « Marvel's Spider-Man 2 est vérifié par Steam Deck !
». En outre, la page Steam du soft a été mise à jour en conséquence et affiche désormais le terme « Compatible » dans l'encart concernant la « Compatibilité avec Steam Deck ». À cet endroit, il est possible de lire ceci :
Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que Marvel's Spider-Man 2 est « Compatible ». Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés.
Rappelons, pour conclure, que Marvel's Spider-Man 2
est disponible sur PS5 ainsi que sur PC (notamment via la plateforme de Valve, Steam, et via l'Epic Games Store). Il s'agit de la suite de Marvel's Spider-Man, qui est, pour rappel, sorti en 2018 sur PS4.
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