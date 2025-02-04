Marvel's Spider-Man 2 Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui est la dernière console de Valve, est très en vogue mais peut-il faire tourner Marvel's Spider-Man 2 ? Nous vous apportons la réponse.

Est-il possible de jouer à Marvel's Spider-Man 2 sur le Steam Deck ?

Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que Marvel's Spider-Man 2 est « Compatible ». Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés.









Initialement sorti en 2023 sur PS5,s'est offert un portage PC à la fin du mois de janvier 2025. Depuis le lancement de cette version, de nombreux joueurs et joueuses se posent diverses questions, plus ou moins évidentes, à propos des possibilités de ce nouvel opus mettant en scène Peter Parker et Miles Morales. Ainsi, certaines personnes au sein de la communauté se demandent, et si oui, de quelle manière ?Ne tournons pas autour du pot plus longtemps.. De ce fait, celles et ceux qui possèdent la console de Valve peuvent tout à fait l'utiliser pour parcourir les aventures de Peter Parker et de Miles Morales, s'ils le souhaitent.Nixxes Software, qui s'est chargé du portage PC, a notamment partagé cette information via une publication sur son compte Twitter/X, le 20 février 2025. Dans celle-ci, nous pouvons lire les mots suivants : « Marvel's Spider-Man 2 est vérifié par Steam Deck ! ». En outre, la page Steam du soft a été mise à jour en conséquence et affiche désormais le terme « Compatible » dans l'encart concernant la « Compatibilité avec Steam Deck ». À cet endroit, il est possible de lire ceci :Rappelons, pour conclure, queest disponible sur PS5 ainsi que sur PC (notamment via la plateforme de Valve, Steam, et via l'Epic Games Store). Il s'agit de la suite de Marvel's Spider-Man, qui est, pour rappel, sorti en 2018 sur PS4.