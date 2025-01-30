Marvel's Spider-Man 2 : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 janvier 2025 à 10h14
Retrouvez tous les détails concernant les configurations PC de Marvel's Spider-Man 2 afin de pouvoir le faire tourner comme il se doit.
Marvel's Spider-Man 2 : Les configurations PC
Tout comme les précédents opus, Marvel's Spider-Man 2 va, comme vous le savez probablement déjà, bénéficier d'un portage PC. Cette version est, pour rappel, attendue pour la fin du mois de janvier 2025. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté attendent avec impatience de découvrir la suite des aventures de Peter Parker et Miles Morales.

De ce fait, certains joueurs et joueuses évoluant sur PC se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Marvel's Spider-Man 2.

Configurations PC Marvel's Spider-Man 2

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Marvel's Spider-Man 2, cela va dépendre d'un facteur précis : l'activation ou non du Ray Tracing. Dans tous les cas, et selon les informations partagées, il convient de posséder 140 Go sur son espace de stockage pour installer le titre.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Marvel's Spider-Man 2 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Configurations PC de Marvel's Spider-Man 2 avec Ray Tracing désactivé

Config minimale

  • Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
  • Mémoire vive → 16 Go
  • Processeur → Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 3100
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1650 ou AMD Radeon RX 5500 XT
  • Espace disque → 140 Go (SSD)
  • Note « Very Low » - 720p et 30 FPS

Config recommandée

  • Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
  • Mémoire vive → 16 Go
  • Processeur → Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 3600
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce RXT 3060 ou AMD Radeon RX 5700
  • Espace disque → 140 Go (SSD)
  • Note → « Medium » - 1080p et 60 FPS

Config « High »

  • Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
  • Mémoire vive → 16 Go
  • Processeur → Intel Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 5600
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800
  • Espace disque → 140 Go (SSD)
  • Note → « High » - 1440p et 60 FPS
marvels-spider-man-2-details-configurations-pc

Configurations PC de Marvel's Spider-Man 2 avec Ray Tracing activé

Config « High Ray Tracing »

  • Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
  • Mémoire vive → 16 Go
  • Processeur → Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 5 5600X
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4070 ou AMD Radeon RX 7900 XT
  • Espace disque → 140 Go (SSD)
  • Note → Graphismes « High » - Ray Tracing « High » - 1440p et 60 FPS

Config « Very High Ray Tracing »

  • Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
  • Mémoire vive → 16 Go
  • Processeur → Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 9 5900X
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce RXT 4080 ou AMD Radeon RX 7900 XTX
  • Espace disque → 140 Go (SSD)
  • Note → Graphismes « High » - Ray Tracing « Very High » - 1440p et 60 FPS

Config « Ultimate Ray Tracing »

  • Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
  • Mémoire vive → 32 Go
  • Processeur → Intel Core i9-12900K ou AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4090
  • Espace disque → 140 Go (SSD)
  • Note → Graphismes « Very High » - Ray Tracing « Ultimate » - 4K et 60 FPS
Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel's Spider-Man 2 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5 ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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