Le jeu Venom d'Insomniac Games serait toujours en développement

Malgré des rumeurs d'annulation suite au décès de son acteur principal, le jeu Venom développé par Insomniac Games serait toujours sur les rails. Un initié réputé de l'industrie vient de relancer l'espoir des fans de l'univers Spider-Man.

Malgré des bruits de couloir qui sous-entendaient la fin du projet, le spin-off dédié au symbiote le plus célèbre de l'univers Marvel ne serait pas mort. L'insider NateTheHate a récemment pris la parole pour clarifier la situation, affirmant que le studio Insomniac Games travaille toujours activement sur ce projet non annoncé officiellement.

Un développement marqué par le doute et le deuil

L'incertitude autour de ce titre est née d'une série d'événements tragiques et de déclarations ambiguës. Suite au décès regretté de Tony Todd, l'immense acteur qui prêtait sa voix au personnage dans Marvel's Spider-Man 2, des doutes ont commencé à émerger. La situation s'est aggravée lorsque l'acteur incarnant Miles Morales a laissé entendre que le projet avait été purement et simplement annulé. Ces propos ont rapidement enflammé la toile, laissant les joueurs dans l'incompréhension totale.

Venom is very much still in development upon last check. As to when it'll be announced, I don't know. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) September 4, 2026

Cependant, NateTheHate est venu contredire ces affirmations. Selon ses sources, le développement se poursuit en interne. « Le jeu est toujours en développement actif chez Insomniac », a-t-il affirmé sur les réseaux sociaux.

Une réinvention audacieuse du mythe

Pour rappel, le studio californien a pris des libertés narratives majeures avec le personnag. Contrairement aux bandes dessinées traditionnelles où le symbiote fusionne avec Eddie Brock pour assouvir sa vengeance, le jeu vidéo présente la créature extraterrestre comme un remède médical expérimental. C'est ainsi que Harry Osborn, le meilleur ami de Peter Parker, devient l'hôte de la créature.

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Cette approche singulière a séduit de nombreux joueurs, justifiant pleinement l'intérêt d'un jeu autonome qui explorerait plus en profondeur la psychologie de cet anti-héros. Un tel projet adopterait probablement une envergure similaire à Miles Morales, servant de pont narratif idéal avant le prochain grand chapitre de la saga mettant en scène nos tisseurs de toiles favoris.

L'avenir chargé d'Insomniac Games

Bien que le symbiote reste dans les esprits, l'attention immédiate de Marvel et du studio se porte sur d'autres horizons. Les équipes sont actuellement focalisées sur la sortie de Marvel's Wolverine le 15 septembre, ce qui pourrait là aussi donner des idées au studio pour de possibles spin-off ou nouvelles aventures.

En parallèle, les plans pour un troisième opus principal de Spider-Man sont déjà en mouvement. Que le spin-off voit le jour ou non, il est presque certain que nous n'avons pas fini d'entendre parler de la redoutable créature noire. L'univers bâti par les développeurs est vaste et interconnecté, promettant de belles surprises pour les années à venir.