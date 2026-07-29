Tom Holland débarque dans Fortnite avec le retour des lance-toiles

Alors que Spider-Man Brand New Day sort aujourd'hui dans les salles françaises, Epic Games frappe fort. Une nouvelle bande-annonce mettant en scène Tom Holland confirme le retour très attendu des lance-toiles dans Fortnite, accompagnés de trois tenues inédites issues de l'univers Marvel.

Pour célébrer la sortie événement du film Spider-Man Brand New Day au cinéma, les collaborations se multiplient dans l'industrie du jeu vidéo. Si Marvel's Spider-Man 2 et Marvel Rivals ont déjà annoncé l'arrivée de contenus cosmétiques liés au long-métrage, Fortnite ne compte évidemment pas rester sur la touche. Epic Games a récemment publié une bande-annonce inédite pour détailler les nouveautés qui attendent les joueurs du Battle Royale.

Une annonce portée par Tom Holland en personne

Ce n'est pas la première fois que le célèbre tisseur de toiles fait une apparition remarquée sur l'île de Fortnite, loin de là. Les joueurs les plus anciens se souviennent avec émotion de la tenue inspirée des comics classiques sortie en 2021, ainsi que de l'introduction mémorable de l'objet mythique des lance-toiles lors du Chapitre 3.

Aujourd'hui, Epic Games remet le couvert pour célébrer la nouvelle aventure cinématographique du héros incarné par Tom Holland. L'acteur britannique a d'ailleurs prêté son image pour une bande-annonce exclusive diffusée ce 28 juillet, soit quelques jours seulement avant le lancement officiel de cet événement in-game.

Le retour triomphal des lance-toiles

Après plusieurs jours de teasing intensif sur les réseaux sociaux, les doutes sont enfin levés. L'information principale à retenir de cette présentation est sans conteste le retour de l'objet mythique le plus apprécié de l'histoire du jeu. Les joueurs pourront de nouveau se balancer d'arbre en arbre et de bâtiment en bâtiment dès le 31 juillet, à l'occasion de l'événement Power Hour.

Le Lance-toiles est toujours très apprécié lorsqu'il est disponible dans Fortnite.

Cette mécanique de déplacement avait profondément transformé la dynamique des affrontements par le passé, offrant une verticalité et une vitesse de mouvement inégalées. Et la bonne nouvelle est que leur utilisation sera illimitée durant la durée de l'événement.

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Trois nouvelles tenues Marvel au programme

Outre cet équipement légendaire, la mise à jour apportera son lot de nouveautés cosmétiques dans la boutique du jeu. La vidéo promotionnelle a permis d'apercevoir trois tenues inédites qui raviront les amateurs de comics. Les joueurs pourront ainsi faire l'acquisition du costume exclusif Spider-Man Brand New Day, mais également de deux autres figures emblématiques de l'univers Marvel, à savoir Hulk et le Punisher.

L'introduction de personnages plus sombres et massifs comme le Punisher tranche d'ailleurs avec l'esthétique habituelle, promettant des affrontements visuellement mémorables sur le champ de bataille. Bien que d'autres accessoires comme des pioches ou des sacs à dos n'aient pas encore été formellement confirmés, il est fort probable que des ensembles complets soient proposés. Les festivités débuteront ce jeudi, une journée qui coïncide également avec le New Sprite Day, offrant ainsi une multitude de raisons de relancer Fortnite avant (ou après) de se rendre dans les salles obscures.