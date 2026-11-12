Marvel Rivals : Une roadmap détaillant la saison 11 partagée

NetEase Games a, récemment, dévoilé des informations concernant le contenu de la saison 11 de Marvel Rivals par le biais d'une nouvelle roadmap.

Depuis son lancement en décembre 2024, Marvel Rivals enchaîne les saisons, qui apportent de nouveaux contenus et enrichissent l'expérience. D'ailleurs, le jeu de tir de NetEase Games ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et s'apprête à accueillir sa saison 11. Afin de préparer les joueurs et les joueuses à son arrivée, les développeurs ont partagé des détails sur le contenu de la saison 11 de Marvel Rivals.

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Le contenu de la saison 11 de Marvel Rivals révélé

Via une nouvelle roadmap récemment partagée sur le compte Twitter/X du jeu, NetEase Games a dévoilé les nouveautés introduites avec la saison 11 sur Marvel Rivals. Dès lors, à compter du 13 novembre prochain, les joueurs et les joueuses de Marvel Rivals pourront essayer un tout nouveau personnage jouable, soit Nightcrawler, mais aussi progresser dans un tout nouveau Passe de combat, baptisé The Incursion. De nouveaux costumes et un nouvel accessoire seront également proposés, tandis que l'événement The Acts of Kurt Wagner débutera.

Par la suite, soit dès le 20 novembre prochain, la communauté pourra découvrir l'événement Rivals' Day 2026 et de nouveaux costumes. Il faudra attendre jusqu'au 27 novembre 2026 pour lancer des parties sur la nouvelle carte Incursion Point, et de plus amples skins seront ajoutés à ce moment-là, ainsi que l'événement Van Dyne: Idea Matrix. Avant la mi-saison, NetEase Games a prévu de proposer de plus amples costumes, c'est-à-dire dès le 4 décembre.

🗺️ Your first look at the Season 11 roadmap has dropped! Check the image to see every big drop, fresh event, and surprise coming to the game. Nightcrawler is stepping out of the shadows - gear up for Season 11 on November 13! * Maintenance will begin on November 13th, 9 AM UTC, and is expected to take approximately 2 hours. * Please note that servers will be offline during this period, and the game will be inaccessible. * Server return times may vary based on progress. Stay tuned for updates as we'll announce when they're back up on all social platforms! — Marvel Rivals (@MarvelRivals) November 11, 2026

La saison 11.5 de Marvel Rivals dévoile déjà sa date

Par le biais de cette nouvelle communication, les développeurs de Marvel Rivals ont indiqué que la saison 11.5 devrait être lancée le 11 décembre 2026. Cette mi-saison apportera, comme vous vous en doutez, diverses nouveautés. Cependant, à l'heure actuelle, nous ne possédons pas de détails à ce sujet.



















Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Rivals est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Le jeu de tir de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.