Marvel Rivals : Cet élément controversé d'Overwatch 2 bientôt disponible en jeu ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 09 septembre 2025 à 17h20
Une fuite suggère que Marvel Rivals pourrait proposer dans un futur proche une mécanique aléatoire présente dans de nombreux titres, notamment chez son rival Overwatch 2.
Marvel Rivals : Cet élément controversé d'Overwatch 2 bientôt disponible en jeu ?
Comparé à Overwatch 2 depuis ses débuts, Marvel Rivals parvient à s'imposer face au titre de Blizzard. Réunissant jusqu'à 100 000 joueurs quotidiens en moyenne contre 45 000 pour Overwatch 2, le jeu de NetEase séduit avec un panel de personnages variés, un gameplay accessible en vue à la troisième personne... Cependant, une fuite suggère que Marvel Rivals pourrait bien regarder ce qui se fait chez la concurrence et la copier. Mais le détail en question risque de diviser la communauté.

Bientôt des loot boxes dans Marvel Rivals ? 

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En dataminant les données de Marvel Rivals, des internautes ont découvert un code au nom intriguant : « Mysteries ». Rattaché à la future saison 4 du jeu, ce code inclut plusieurs éléments étranges comme « cosmic mysteries number » et « BOX_OPEN_HISTORY_CHANGE ». D'après l'insider RivalsInfo, ces données semblent indiquer le lancement prochain d'un système de loot boxes dans le titre de NetEase

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Mécanique très controversée, les loot boxes pourraient entrainer une forme d'addiction chez les joueurs et inciter à l'achat si une option payante est proposée. Récemment, ces boîtes mystères ont fait leur grand retour dans Overwatch 2. Le développeur de Marvel Rivals a pu être tenté de copier la stratégie de son rival si les fameuses boîtes à butin connaissent le même succès qu'à leurs débuts dans le premier opus. 

Une mécanique prévue de longue date ?

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Malgré le dataminage des informations, l'arrivée des loot boxes dans Marvel Rivals n'a pas été confirmée. L'information est donc à prendre avec de grandes pincettes jusqu'à une éventuelle officialisation. Néanmoins, la mention Mysteries fait écho à une autre fuite datant de décembre 2024. À cette époque, le dataminer RivalsLeaks avait découvert des animations d'ouverture de loot boxes associées à ce nom de code. 

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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