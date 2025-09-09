Marvel Rivals : Cet élément controversé d'Overwatch 2 bientôt disponible en jeu ?

Une fuite suggère que Marvel Rivals pourrait proposer dans un futur proche une mécanique aléatoire présente dans de nombreux titres, notamment chez son rival Overwatch 2.
Comparé à Overwatch 2 depuis ses débuts, Marvel Rivals
parvient à s'imposer face au titre de Blizzard. Réunissant jusqu'à 100 000 joueurs quotidiens en moyenne contre 45 000 pour Overwatch 2
, le jeu de NetEase séduit avec un panel de personnages variés, un gameplay accessible en vue à la troisième personne... Cependant, une fuite suggère que Marvel Rivals pourrait bien regarder ce qui se fait chez la concurrence et la copier
. Mais le détail en question risque de diviser la communauté.
Bientôt des loot boxes dans Marvel Rivals ?
En dataminant les données de Marvel Rivals, des internautes ont découvert un code au nom intriguant : « Mysteries ». Rattaché à la future saison 4 du jeu, ce code inclut plusieurs éléments étranges comme « cosmic mysteries number » et « BOX_OPEN_HISTORY_CHANGE ». D'après l'insider RivalsInfo
, ces données semblent indiquer le lancement prochain d'un système de loot boxes dans le titre de NetEase
.
Mécanique très controversée, les loot boxes pourraient entrainer une forme d'addiction chez les joueurs et inciter à l'achat si une option payante est proposée
. Récemment, ces boîtes mystères ont fait leur grand retour dans Overwatch 2. Le développeur de Marvel Rivals a pu être tenté de copier la stratégie de son rival si les fameuses boîtes à butin connaissent le même succès qu'à leurs débuts dans le premier opus.
Une mécanique prévue de longue date ?
Malgré le dataminage des informations, l'arrivée des loot boxes dans Marvel Rivals n'a pas été confirmée.
L'information est donc à prendre avec de grandes pincettes jusqu'à une éventuelle officialisation. Néanmoins, la mention Mysteries fait écho à une autre fuite datant de décembre 2024
. À cette époque, le dataminer RivalsLeaks
avait découvert des animations d'ouverture de loot boxes associées à ce nom de code.
Est-ce que cela signifie que les boîtes mystères vont arriver dans Marvel Rivals ? Pensez-vous que ce soit une bonne chose d'ajouter cette mécanique ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires !
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