Marvel Rivals : Un cadeau pour les joueurs PS5 est prévu

Marvel Rivals Codes (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Ce nouveau look pour le tisseur de toiles préféré de tout le monde ravira tous les héros et vilains du Multivers. Et puis, qui a dit qu'on ne pouvait pas combattre le crime tout en étant dans son 31 ?Ce cadeau, qui prend donc la forme d'un skin exclusif, fera très certainement plaisir à la communauté étant sur PS5. Pour le moment, NetEase Games n'a pas indiqué la marche à suivre pour le récupérer. Cependant, il y a fort à parier que celui-ci sera affiché sur la page PlayStation Store de Marvel Rivals, lorsque le shooter sera sorti.
Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Rivals arrive le 6 décembre 2024 (heure de sortie en France) sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Le titre sera free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Marvel Rivals launches Dec 6 💥— PlayStation (@PlayStation) December 2, 2024
Power up with these PS5 Pro enhancements: https://t.co/AdYKa11dWa pic.twitter.com/URC6GXRzJZ
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