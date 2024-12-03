Marvel Rivals : Un cadeau pour les joueurs PS5 est prévu

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 décembre 2024 à 11h07
NetEase Games a, récemment, annoncé que les joueurs et les joueuses étant sur PS5 auront le droit à un cadeau pour Marvel Rivals.
Marvel Rivals : Un cadeau pour les joueurs PS5 est prévu
Marvel Rivals, le shooter de NEtEase Games, débarque le 6 décembre prochain sur plusieurs plateformes de jeu. Alors qu'il ne reste plus que quelques jours à patienter (à l'heure où nous écrivons ces lignes), les équipes en charge du titre ont indiqué qu'un cadeau pour Marvel Rivals sera offert aux joueurs et aux joueuses évoluant sur PS5.

Un skin exclusif, pour Marvel Rivals, offert aux joueurs PS5

En effet, par le biais d'un article sur le site PlayStationBlog, qui a été relayé sur le compte Twitter/X PlayStation, NetEase Games a annoncé que les joueurs et les joueuses qui lanceront Marvel Rivals sur PS5 pourront récupérer un cadeau : le skin exclusif Scarlet Spider pour Spider-Man, « marqué par son filetage noir et son masque écarlate ». Dans ledit article, le producteur de Marvel Rivals, Stephen Wu, écrit à propos de ce cosmétique exclusif : 
Ce nouveau look pour le tisseur de toiles préféré de tout le monde ravira tous les héros et vilains du Multivers. Et puis, qui a dit qu'on ne pouvait pas combattre le crime tout en étant dans son 31 ?
Ce cadeau, qui prend donc la forme d'un skin exclusif, fera très certainement plaisir à la communauté étant sur PS5. Pour le moment, NetEase Games n'a pas indiqué la marche à suivre pour le récupérer. Cependant, il y a fort à parier que celui-ci sera affiché sur la page PlayStation Store de Marvel Rivals, lorsque le shooter sera sorti.
Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Rivals arrive le 6 décembre 2024 (heure de sortie en France) sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Le titre sera free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Marvel Rivals Codes (Juillet 2026)
Marvel Rivals 29 juin 2026

Marvel Rivals Codes (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Marvel Rivals met votre chance à l'épreuve avec son nouveau système de gacha
Marvel Rivals 04 décembre 2025

Marvel Rivals met votre chance à l'épreuve avec son nouveau système de gacha

Depuis quelques heures, les joueurs de Marvel Rivals peuvent tester un nouveau système de gacha et obtenir des récompenses exclusives, notamment un skin inédit pour Psylocke.
Marvel Rivals : Les joueurs dépensent de l'argent si le jeu est « amusant », selon son directeur créatif
Marvel Rivals 05 novembre 2025

Marvel Rivals : Les joueurs dépensent de l'argent si le jeu est « amusant », selon son directeur créatif

Le directeur créatif de Marvel Rivals s'est, récemment, exprimé à propos du système de monétisation du hero shooter.

commentaire (0)