Marvel Rivals : Heure de sortie en France et date de prétéléchargement

Retrouvez toutes les informations relatives à l'heure de sortie en France de Marvel Rivals, sur consoles et sur PC, mais aussi au sujet de la date de prétéléchargement.
Le shooter de NetEase Games, Marvel Rivals
, est plutôt attendu par la communauté, notamment par les joueurs et les joueuses appréciant le genre. Comme toujours, de nombreuses personnes vont vouloir y jouer, dès que possible. Si tel est votre cas, sachez que nous vous indiquons l'heure de sortie de Marvel Rivals en France sur consoles et sur PC
, tout en vous précisant à quelle date il sera possible de prétélécharger le jeu
.
Heure de sortie de Marvel Rivals en France
Cette question est très fréquente à l'approche du lancement d'un jeu puisqu'une partie de la communauté cherche toujours à en profiter dès le début, sans attendre plus longtemps. En règle générale, la sortie se fait à minuit ou bien en fin de journée. Dans le cas du shooter de NetEase Games, cela sera dans la nuit et remarquons que l'horaire est le même pour toutes les plateformes.
D'après les informations partagées par les équipes en charge du soft, notamment dans le trailer de lancement, l'heure de sortie de Marvel Rivals est fixée à 01h00 (heure française), le 6 décembre 2024, sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC
.
Prétéléchargement de Marvel Rivals en France
En ce qui concerne le prétéléchargement de Marvel Rivals
, tout le monde n'y aura pas accès. En effet, selon les détails disponibles sur le site officiel du jeu, les joueurs et les joueuses évoluant sur PC pourront prétélécharger Marvel Rivals, depuis Steam, le 4 décembre 2024
. Aucune heure n'a été communiquée, pour le moment. En revanche, celles et ceux qui sont sur consoles, c'est-à-dire sur PS5 ou bien Xbox Series, ne pourront pas prétélécharger Marvel Rivals
et devront attendre le 6 décembre pour installer le shooter.
Rendez-vous, dans tous les cas, le 6 décembre 2024 pour découvrir Marvel Rivals
. Date à laquelle le titre de NetEase Games se rendra disponible sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Rappelons que Marvel Rivals
est free-to-play, soit gratuit.
commentaire (0)