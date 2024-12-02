Marvel Rivals : Heure de sortie en France et date de prétéléchargement

Retrouvez toutes les informations relatives à l'heure de sortie en France de Marvel Rivals, sur consoles et sur PC, mais aussi au sujet de la date de prétéléchargement.

Heure de sortie de Marvel Rivals en France

Prétéléchargement de Marvel Rivals en France







Le shooter de NetEase Games,, est plutôt attendu par la communauté, notamment par les joueurs et les joueuses appréciant le genre. Comme toujours, de nombreuses personnes vont vouloir y jouer, dès que possible. Si tel est votre cas, sachez que nous vous indiquons, tout en vous précisantCette question est très fréquente à l'approche du lancement d'un jeu puisqu'une partie de la communauté cherche toujours à en profiter dès le début, sans attendre plus longtemps. En règle générale, la sortie se fait à minuit ou bien en fin de journée. Dans le cas du shooter de NetEase Games, cela sera dans la nuit et remarquons que l'horaire est le même pour toutes les plateformes.D'après les informations partagées par les équipes en charge du soft, notamment dans le trailer de lancement,En ce qui concerne, tout le monde n'y aura pas accès. En effet, selon les détails disponibles sur le site officiel du jeu,. Aucune heure n'a été communiquée, pour le moment. En revanche, celles et ceux qui sont sur consoles, c'est-à-dire sur PS5 ou bien Xbox Series, ne pourront paset devront attendre le 6 décembre pour installer le shooter.Rendez-vous, dans tous les cas, le 6 décembre 2024 pour découvrir. Date à laquelle le titre de NetEase Games se rendra disponible sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Rappelons queest free-to-play, soit gratuit.