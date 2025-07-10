Marvel Rivals : Tous les ajustements et équilibrages de la saison 3

Marvel Rivals Codes (Août 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Patch notes d'équilibrages et ajustements de la saison 3 de Marvel Rivals
Ajustements
Avant-gardes/Vanguard
- Emma Frost
- On dirait que la Reine Blanche échange un peu d'attaque contre plus de glamour ! Ses dégâts et sa résistance en Forme de Diamant subissent une légère baisse.
- Réduction des dégâts de Telepathic Pulse à 99 énergie de 120/s à 110/s et à 100 énergie de 150/s à 140/s.
- Réduction de la réduction des dégâts en Diamond Form de 30 % à 25 %.
- Réduction du coût en énergie de Psionic Seduction (Compétence ultime) de 3700 à 3400.
- La Chose
- On n'a pas peur de le dire… C'est l'heure de la bagarre ! Des mouvements plus fluides et plus de polyvalence ! Il est temps de faire mal, en équipe !
- Nouvelle compétence Battle Blitz : La Chose saute vers les ennemis, gagne 25 % de réduction des dégâts. Portée de ciblage de saut vers les ennemis : 20 m.
- Stone Haymaker : Nouveau bonus – met à terre les ennemis volants touchés.
- Venom
- Venom a une prise encore plus collante ! Son contrôle après une attaque plongeante est désormais un peu plus terrifiant.
- Augmentation de l'effet de ralentissement de Cellular Corrosion sur les ennemis de 15 % à 25 %.
Duellistes
- La Torche Humaine
- Flamme allumée… mais attention à ne pas trop chauffer ! Johnny reçoit un effet d'Team-Up Anchor, mais un peu moins de puissance de feu pour compenser.
- Réduction des dégâts de Fire Cluster par projectile de 6 à 5.5.
- Réduction des dégâts de l'onde de choc d'activation de Supernova de 80 à 75, et des dégâts sur la durée des tornades de feu de 120/s à 110/s.
- Ajout d'un bonus de 5 % de dégâts via Team-Up Anchor.
- Iron Man
- Tony baisse légèrement de régime avec une sortie de dégâts réduite et un délai plus long pour sa compétence ultime.
- Réduction des deux premiers coups de Repulsor Blast de 40 à 35, et de 50 à 45 en Armor Overdrive.
- Augmentation du coût en énergie de Invincible Pulse Cannon (compétence ultime) de 2800 à 3400.
- Mister Fantastic
- Le génie élastique devient un peu moins résistant à l'état gonflé.
- Réduction de la santé bonus à l'état Inflated de 400 à 350.
- Namor
- Le Prince des mers se déchaîne avec une visée plus fluide et des tridents plus tranchants !
- Augmentation des dégâts du projectile Trident of Neptune de 70 à 75 et de la vitesse du projectile de 120 m/s à 150 m/s.
- Augmentation de la vitesse du projectile de Wrath of the Seven Seas de 120 m/s à 150 m/s.
- Scarlet Witch
- Le sort ultime de Wanda devient encore plus hex-tra !
- Réduction du ralentissement maximal durant la phase de charge de Reality Erasure (ultime) de 35 % à 25 %, augmentation des dégâts de 750 à 850.
- Spider-Man
- Les fans de Spider-Man vont se réjouir ! Il perd son bonus Team-Up Anchor, mais gagne une nouvelle compétence d'équipe et un peu plus de mordant.
- Augmentation des dégâts du coup de pied Get Over Here! lorsqu'il est attiré vers un ennemi de 50 à 55.
- Augmentation des dégâts de Spider-Power en l'air de 50 à 55.
- Augmentation des dégâts de Amazing Combo de 55 à 60.
- The Punisher
- La tourelle de Frank est un peu moins létale, et son ultime demande plus de ressources.
- Réduction des dégâts de projectile de Culling Turret de 12 à 10, et des dégâts de Spell Field de 12 à 10.
- Augmentation du coût en énergie de Final Judgement (ultime) de 3400 à 3700.
- Winter Soldier
- Bucky devient un peu plus menaçant à distance.
- Ajustement du Roterstern : chute des dégâts maximale à 40 m augmentée de 60 % à 70 %.
- Wolverine
- Logan saute moins souvent : il a besoin de plus de temps pour recharger entre ses bonds.
- Augmentation de la durée de frappe de Feral Leap de 4 s à 5 s, et de son temps de recharge de 12 s à 15 s.
Stratèges
- Invisible Woman
- Sue soigne un peu plus efficacement, fantastique !
- Orb Projection : augmentation des soins au lancement de 40 à 45 et des dégâts de 20 à 25. Réduction des soins au retour de 40 à 35 et des dégâts de 20 à 15.
- Loki
- Le Dieu de la malice a besoin de plus d'énergie pour son ultime. On dirait qu'il a trop abusé de ses tours…
- Augmentation du coût en énergie de God of Mischief (ultime) de 4000 à 4300.
- Mantis
- Le toucher guérisseur de Mantis se renforce, et son ultime est plus puissant, mais se recharge moins souvent.
- Healing Flower : Nouveau bonus – soigne les alliés à hauteur de 2.5 %/s. Réduction des soins de base de 20/s à 12.5/s.
- Augmentation du coût en énergie de Soul Resurgence (ultime) de 3700 à 4300.
- Augmentation de la santé max bonus de 100 à 150.
- Ultron
- Ultron doit mettre à jour son logiciel : sa défense baisse un peu, et il est un peu moins coopératif (ce qui lui convient très bien).
- Réduction de la durée de l'effet d'accélération de Dynamic Flight de 8 s à 6 s.
- Réduction de la santé bonus conférée par Imperative: Firewall : à soi de 75 à 65, aux alliés de 55 à 50.
Capacités d'équipe
Nouveautés
- Ever-Burning Bond (La Torche Humaine - Spider-Man)
- Avec une grande amitié vient une grande puissance de feu !
- En tant que Team-Up Anchor, La Torche Humaine gagne un bonus de 5 % aux dégâts.
- Spider-Man débloque la nouvelle compétence Inferno Blast via cette coopération.
- Primal Flame (Phoenix - Wolverine)
- Snikt ! Avec une touche de feu cosmique.
- En tant que Team-Up Anchor, Phoenix gagne un bonus de 10 % aux dégâts.
- Wolverine débloque la nouvelle compétence Phoenix Warrior grâce à cette coopération.
Éléments ajustés ou supprimés
- ESU Alumnus (Spider-Man - Squirrel Girl)
- Il est temps pour eux de passer à autre chose.
- L'effet Team-Up Anchor de Spider-Man est supprimé, ainsi que la compétence ESU Alumnus.
- Squirrel Girl perd la compétence Webbed Acorn qu'elle obtenait via cette coopération.
- Stark Protocol (Iron Man - Ultron/Squirrel Girl
- Squirrel Girl rejoint cette équipe techno !
- Elle obtient la compétence Squirrel Missile via sa coopération avec Iron Man.
- Storming Ignition (Storm - La Torche Humaine)
- Le feu est éteint, et la tempête est passée.
- Storm perd la compétence Burning Hurricane.
- La Torche Humaine perd la compétence Omega Fire.
- Symbiote Shenanigans (Venom - Jeff the Land Shark/Hela)
- La Déesse de la Mort rejoint les festivités.
- Hela obtient la compétence Hel Tendrils via sa coopération avec Venom.
Changements d'équilibrage
- Guardian Revival (Adam Warlock - Star-Lord/Mantis)
- La fréquence d'utilisation de cette compétence est légèrement réduite : même les Gardiens ont besoin de souffler.
- Le délai de récupération des compétences Leader's Soul et Nature's Soul passe de 120 s à 135 s.
- Symbiote Shenanigans (Venom - Jeff the Land Shark)
- Le côté de Jeff dans la coopération devient plus puissant. Le chaos monte d'un cran !
- Augmentation de la santé bonus maximale de Guardian of the Deep de 50 à 100.
- Durée maximale du lien tentaculaire de 3 s à 5 s.
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