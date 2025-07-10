Marvel Rivals : Tous les ajustements et équilibrages de la saison 3

Retrouvez les détails des ajustements et équilibrages des personnages jouables de Marvel Rivals pour la saison 3.

Patch notes d'équilibrages et ajustements de la saison 3 de Marvel Rivals Ajustements Avant-gardes/Vanguard Emma Frost On dirait que la Reine Blanche échange un peu d'attaque contre plus de glamour ! Ses dégâts et sa résistance en Forme de Diamant subissent une légère baisse. Réduction des dégâts de Telepathic Pulse à 99 énergie de 120/s à 110/s et à 100 énergie de 150/s à 140/s. Réduction de la réduction des dégâts en Diamond Form de 30 % à 25 %. Réduction du coût en énergie de Psionic Seduction (Compétence ultime) de 3700 à 3400.

La Chose

On n'a pas peur de le dire… C'est l'heure de la bagarre ! Des mouvements plus fluides et plus de polyvalence ! Il est temps de faire mal, en équipe ! Nouvelle compétence Battle Blitz : La Chose saute vers les ennemis, gagne 25 % de réduction des dégâts. Portée de ciblage de saut vers les ennemis : 20 m. Stone Haymaker : Nouveau bonus – met à terre les ennemis volants touchés.

Venom Venom a une prise encore plus collante ! Son contrôle après une attaque plongeante est désormais un peu plus terrifiant. Augmentation de l'effet de ralentissement de Cellular Corrosion sur les ennemis de 15 % à 25 %.

Duellistes La Torche Humaine Flamme allumée… mais attention à ne pas trop chauffer ! Johnny reçoit un effet d'Team-Up Anchor, mais un peu moins de puissance de feu pour compenser. Réduction des dégâts de Fire Cluster par projectile de 6 à 5.5. Réduction des dégâts de l'onde de choc d'activation de Supernova de 80 à 75, et des dégâts sur la durée des tornades de feu de 120/s à 110/s. Ajout d'un bonus de 5 % de dégâts via Team-Up Anchor.

Iron Man Tony baisse légèrement de régime avec une sortie de dégâts réduite et un délai plus long pour sa compétence ultime. Réduction des deux premiers coups de Repulsor Blast de 40 à 35, et de 50 à 45 en Armor Overdrive. Augmentation du coût en énergie de Invincible Pulse Cannon (compétence ultime) de 2800 à 3400.

Mister Fantastic Le génie élastique devient un peu moins résistant à l'état gonflé. Réduction de la santé bonus à l'état Inflated de 400 à 350.

Namor Le Prince des mers se déchaîne avec une visée plus fluide et des tridents plus tranchants ! Augmentation des dégâts du projectile Trident of Neptune de 70 à 75 et de la vitesse du projectile de 120 m/s à 150 m/s. Augmentation de la vitesse du projectile de Wrath of the Seven Seas de 120 m/s à 150 m/s.

Scarlet Witch Le sort ultime de Wanda devient encore plus hex-tra ! Réduction du ralentissement maximal durant la phase de charge de Reality Erasure (ultime) de 35 % à 25 %, augmentation des dégâts de 750 à 850.

Spider-Man Les fans de Spider-Man vont se réjouir ! Il perd son bonus Team-Up Anchor, mais gagne une nouvelle compétence d'équipe et un peu plus de mordant. Augmentation des dégâts du coup de pied Get Over Here! lorsqu'il est attiré vers un ennemi de 50 à 55. Augmentation des dégâts de Spider-Power en l'air de 50 à 55. Augmentation des dégâts de Amazing Combo de 55 à 60.

The Punisher La tourelle de Frank est un peu moins létale, et son ultime demande plus de ressources. Réduction des dégâts de projectile de Culling Turret de 12 à 10, et des dégâts de Spell Field de 12 à 10. Augmentation du coût en énergie de Final Judgement (ultime) de 3400 à 3700.

Winter Soldier Bucky devient un peu plus menaçant à distance. Ajustement du Roterstern : chute des dégâts maximale à 40 m augmentée de 60 % à 70 %.

Wolverine Logan saute moins souvent : il a besoin de plus de temps pour recharger entre ses bonds. Augmentation de la durée de frappe de Feral Leap de 4 s à 5 s, et de son temps de recharge de 12 s à 15 s.

Stratèges Invisible Woman Sue soigne un peu plus efficacement, fantastique ! Orb Projection : augmentation des soins au lancement de 40 à 45 et des dégâts de 20 à 25. Réduction des soins au retour de 40 à 35 et des dégâts de 20 à 15.

Loki Le Dieu de la malice a besoin de plus d'énergie pour son ultime. On dirait qu'il a trop abusé de ses tours… Augmentation du coût en énergie de God of Mischief (ultime) de 4000 à 4300.

Mantis Le toucher guérisseur de Mantis se renforce, et son ultime est plus puissant, mais se recharge moins souvent. Healing Flower : Nouveau bonus – soigne les alliés à hauteur de 2.5 %/s. Réduction des soins de base de 20/s à 12.5/s. Augmentation du coût en énergie de Soul Resurgence (ultime) de 3700 à 4300. Augmentation de la santé max bonus de 100 à 150.

Ultron Ultron doit mettre à jour son logiciel : sa défense baisse un peu, et il est un peu moins coopératif (ce qui lui convient très bien). Réduction de la durée de l'effet d'accélération de Dynamic Flight de 8 s à 6 s. Réduction de la santé bonus conférée par Imperative: Firewall : à soi de 75 à 65, aux alliés de 55 à 50.

Capacités d'équipe Nouveautés Ever-Burning Bond (La Torche Humaine - Spider-Man) Avec une grande amitié vient une grande puissance de feu ! En tant que Team-Up Anchor, La Torche Humaine gagne un bonus de 5 % aux dégâts. Spider-Man débloque la nouvelle compétence Inferno Blast via cette coopération.

Primal Flame (Phoenix - Wolverine) Snikt ! Avec une touche de feu cosmique. En tant que Team-Up Anchor, Phoenix gagne un bonus de 10 % aux dégâts. Wolverine débloque la nouvelle compétence Phoenix Warrior grâce à cette coopération.

Éléments ajustés ou supprimés ESU Alumnus (Spider-Man - Squirrel Girl) Il est temps pour eux de passer à autre chose. L'effet Team-Up Anchor de Spider-Man est supprimé, ainsi que la compétence ESU Alumnus. Squirrel Girl perd la compétence Webbed Acorn qu'elle obtenait via cette coopération.

Stark Protocol (Iron Man - Ultron/Squirrel Girl Squirrel Girl rejoint cette équipe techno ! Elle obtient la compétence Squirrel Missile via sa coopération avec Iron Man.

Storming Ignition (Storm - La Torche Humaine) Le feu est éteint, et la tempête est passée. Storm perd la compétence Burning Hurricane. La Torche Humaine perd la compétence Omega Fire.

Symbiote Shenanigans (Venom - Jeff the Land Shark/Hela) La Déesse de la Mort rejoint les festivités. Hela obtient la compétence Hel Tendrils via sa coopération avec Venom.

Changements d'équilibrage Guardian Revival (Adam Warlock - Star-Lord/Mantis) La fréquence d'utilisation de cette compétence est légèrement réduite : même les Gardiens ont besoin de souffler. Le délai de récupération des compétences Leader's Soul et Nature's Soul passe de 120 s à 135 s.

Symbiote Shenanigans (Venom - Jeff the Land Shark) Le côté de Jeff dans la coopération devient plus puissant. Le chaos monte d'un cran ! Augmentation de la santé bonus maximale de Guardian of the Deep de 50 à 100. Durée maximale du lien tentaculaire de 3 s à 5 s.



Comme vous le savez probablement déjà,. Cette nouvelle saison introduira, bien évidemment, quelques nouveautés, dont le personnage Phoenix et une nouvelle carte de jeu. En outre,. L'ensemble a, d'ailleurs, été détaillé, il y a peu de temps, par les équipes en charge.Ainsi, et sans plus tarder, voici, qui se concentre essentiellement sur les personnages jouables et apporte, de ce fait,