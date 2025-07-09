Marvel Rivals : MàJ saison 3 du 11 juillet 2025, patch notes et détails

Marvel Rivals Codes (Août 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Patch notes de la saison 3 de Marvel Rivals
Nouveaux contenus
Toutes les plateformes
- Nouveau héros : Phoenix.
- Nouvelle carte : Klyntar: Celestial Husk (Domination).
Passe de combat de la saison 3
- Débloquez un nouveau Passe de combat, qui est rempli de 10 ensembles de costumes héroïques inédits. Cette saison est placée sous le signe de la Phoenix Force et des mystérieux Symbiotes.
Événement de saison
- Nouvel événément : Milano Repair Logs : Aidez l'équipage à réparer le Milano et obtenez une tenue Symbiote gratuite pour Storm.
- L'événement commence avec le lancement de la saison.
Mode Compétitif
- Réinitialisation des rangs : Votre rang de fin de saison 2.5 sera rétrogradé de 7 divisions.
- Nouvelles récompenses de classement :
- Atteignez Gold pour débloquer la tenue Phoenix – Emerald Flames.
- Obtenez de nouveaux Crests of Honor pour Grandmaster, Celestial, Eternity et le prestigieux Top 500.
- Des cadres de plaque nominative inédits font leur apparition pour les rangs Platine et Diamant.
Ajustements pour le système de missions
- Missions quotidiennes supprimées : Les Chrono Tokens sont redistribués dans d'autres missions.
- Missions hebdomadaires améliorées : Elles peuvent être terminées jusqu'à la mi-saison, même si non complètes au reset.
- Nouvelles missions de saison : Disponibles pendant toute la saison, répétables pour des récompenses.
- Variété accrue : Nouvelles missions ajoutées, réduction des missions trop ciblées par héros.
Nouveaux systèmes
- Accessoires : Gagnez des Accessory Points en match et échangez-les contre des objets dédiés à vos héros.
- Avantages étudiants : Vérifiez votre e-mail universitaire pour obtenir un accès d'essai gratuit à 10 costumes.
- Menu principal mis à jour : Nouvel onglet Événements pour mieux suivre votre progression.
- Intégration Discord : Reconnectez votre compte après la mise à jour pour : recevoir 100 Units, discuter avec vos amis Discord en jeu, envoyer des messages à vos amis Marvel Rivals via Discord même hors ligne.
- Entraînement en équipe : Les capitaines peuvent désormais lancer une session Doom Match en pratique pour tout le groupe.
Nouveautés dans la boutique
- Nouvelle tenue : Phoenix - Chaos Phoenix Bundle.
- Nouvel emoji : Phoenix - Default Bundle.
- Nouvelles couleurs pour les costumes :
- Scarlet Witch - Immortal Sovereign.
- Jeff the Land Shark - Sunshine Land Shark.
- Invisible Woman - Malice.
- Rocket Raccoon - Sunshine Raccoon.
- Nouveaux effets pour les capacités Ultimes :
- Scarlet Witch - Immortal Sovereign.
- Jeff the Land Sharl - Sunshine Land Shark.
Twitch Drops
- Nouvelle série de récompenses Twitch Drops pour le lancement de la saison 3.
- Regardez des streams pour débloquer la tenue Hawkeye - Will of Galacta.
Tournois
- Saison 3 du Championnat Marvel Rivals : Nouvelles plaques de nom dynamiques pour les champions, finalistes et troisièmes. Participez à 10 Open Qualifiers pour gagner un spray exclusif. Rang minimum pour s'inscrire : Platine III 2 500 places par région désormais disponibles. Période d'inscription raccourcie (en raison de la durée de saison).
- Système de Factions vérifiées : Noms exclusifs, styles visuels spéciaux et icônes personnalisées pour les factions officiellement reconnues.
Corrections et optimisations
Toutes les plateformes
- Refonte du résumé de match : Ajout de statistiques plus détaillées et de nouvelles fonctions.
- Mise à jour de la galerie : fusion des onglets « Serials « et « Special Edition », ajout d'un nouvel onglet « Cinematics » contenant les cinématiques de cartes.
- MVP de costume : Les MVP auparavant exclusifs à un costume peuvent désormais être utilisés avec n'importe quel costume pour une meilleure personnalisation.
Cartes et modes
- Correction de problèmes de terrain pouvant bloquer les personnages ou les faire traverser certaines zones.
- Résolution de divers problèmes : Objets flottants cassés, erreurs de collision, etc.
- Amélioration des plateformes de levée symbiote : Elles se déclenchent désormais uniquement lorsqu'un joueur se tient dessus.
Héros
- Amélioration sonore de Soundwave : Ajout d'effets sonores haute fréquence plus doux pour les impacts. Réglable dans Audio, puis Combat Mix.
- La Chose : Correction d'un problème où la compétence Embattled Leap ne pouvait pas cibler Wolverine pendant que Fastball Special était en cours de chargement.
- Animations d'emotes : Correction de plusieurs problèmes liés aux animations d'emote dans toute la sélection de héros.
Console
- Afin de réduire la taille des futurs patchs, les fichiers client ont été réorganisés pour la saison 3.
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