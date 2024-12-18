Marvel Rivals passe un nouveau cap et a un cadeau pour les joueurs

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 décembre 2024 à 11h15
NetEase Games a, récemment, indiqué que Marvel Rivals a atteint un nouveau record et qu'un cadeau attend les joueurs.
Marvel Rivals passe un nouveau cap et a un cadeau pour les joueurs
Depuis sa sortie au début du mois de décembre 2024, Marvel Rivals ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs et joueuses, qui souhaitent essayer le hero-shooter free-to-play de NetEase Games. D'ailleurs, Marvel Rivals a passé un nouveau cap et les développeurs ont prévu un cadeau pour remercier la communauté.

Un nouveau record pour Marvel Rivals et un cadeau pour les joueurs

Effectivement, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous apprenons que Marvel Rivals a passé la barre des 20 millions de joueurs. Cette statistique, plutôt impressionnante, a été atteinte en seulement 12 jours, étant donné que le titre est disponible depuis le 6 décembre 2024 sur plusieurs plateformes de jeu.

Pour l'occasion, NetEase Games a prévu un petit cadeau afin de remercier la communauté. Ainsi, à partir du 20 décembre, et ce, jusqu'au 10 janvier 2025, les joueurs et les joueuses peuvent obtenir gratuitement un nouveau spray, soit celui présent sur l'image ci-dessous. D'ailleurs, sachez que le 20 décembre prochain, l'événement « Winter Celebration, Joyful Jubilation », qui introduira un nouveau mode de jeu et plusieurs skins (dont un gratuit) sera lancé sur Marvel Rivals.
Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Rivals est disponible sur quelques plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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