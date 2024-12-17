Marvel Rivals : Un premier événement, en lien avec Noël et introduisant un nouveau mode de jeu, en approche

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 décembre 2024 à 11h47
NetEase Games a, récemment, annoncé que Marvel Rivals va prochainement se doter de son premier événement saisonnier pour Noël.
Marvel Rivals : Un premier événement, en lien avec Noël et introduisant un nouveau mode de jeu, en approche
Comme un grand nombre de jeux, le hero-shooter de NetEase Games, Marvel Rivals, compte bien célébrer les fêtes de fin d'année. Pour l'occasion, les développeurs ont prévu d'implanter un premier événement saisonnier sur Marvel Rivals, qui permettra aux joueurs et aux joueuses de récupérer des récompenses et surtout d'essayer un nouveau mode jeu, en ce mois de décembre 2024.

Un événement en lien avec Noël arrive sur Marvel Rivals

En effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, Marvel Rivals va se doter d'un événement en lien avec Noël,  nommé « Winter Celebration, Joyful Jubilation », le 20 décembre 2024, dès 08h (heure française).
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À ce moment-là, la communauté pourra lancer des parties dans un tout nouveau mode de jeu, qui est baptisé « Jeff's Winter Splash Festival », sur Marvel Rivals. Celui-ci, qui semble inspiré par Splatoon, propose à deux équipes de quatre joueurs d'incarner Jeff the Land Shark et de s'affronter sur une carte spécifique. Le but étant de recouvrir le sol de neige. L'équipe qui parvient à recouvrir le plus de surface remporte la partie.

Cet événement introduira, par ailleurs, de nouveaux skins sur Marvel Rivals, dont un gratuit pour Jeff the Land Shark. D'après la vidéo partagée pour l'occasion, les autres costumes prévus sont pour les personnages suivants : Groot, Venom, Rocket Raccoon ainsi que Magik. NetEase Games précise également : « Une carte de vœux hivernale spéciale avec des cadeaux de Jeff vous attend également ».

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 20 décembre 2024 pour découvrir l'événement « Winter Celebration, Joyful Jubilation » sur Marvel Rivals. Le titre est, pour rappel, free-to-play, soit gratuit, et est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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