Marvel Rivals : Un premier événement, en lien avec Noël et introduisant un nouveau mode de jeu, en approche

NetEase Games a, récemment, annoncé que Marvel Rivals va prochainement se doter de son premier événement saisonnier pour Noël.

Un événement en lien avec Noël arrive sur Marvel Rivals







Comme un grand nombre de jeux, le hero-shooter de NetEase Games,, compte bien célébrer les fêtes de fin d'année. Pour l'occasion,, qui permettra aux joueurs et aux joueuses de récupérer des récompenses et surtout d'essayer un nouveau mode jeu, en ce mois de décembre 2024.En effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X du jeu,À ce moment-là, la communauté pourra lancer des parties dans. Celui-ci, qui semble inspiré par Splatoon, propose à deux équipes de quatre joueurs d'incarner Jeff the Land Shark et de s'affronter sur une carte spécifique. Le but étant de recouvrir le sol de neige. L'équipe qui parvient à recouvrir le plus de surface remporte la partie., dont un gratuit pour Jeff the Land Shark. D'après la vidéo partagée pour l'occasion, les autres costumes prévus sont pour les personnages suivants : Groot, Venom, Rocket Raccoon ainsi que Magik. NetEase Games précise également : « Une carte de vœux hivernale spéciale avec des cadeaux de Jeff vous attend également ».Rendez-vous donc le 20 décembre 2024 pour découvrir l'événement « Winter Celebration, Joyful Jubilation » sur. Le titre est, pour rappel, free-to-play, soit gratuit, et est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.