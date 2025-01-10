Marvel Rivals : MàJ Saison 1 du 10 janvier 2025, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 1 sur Marvel Rivals.
En ce vendredi 10 janvier 2025, Marvel Rivals se dote de sa saison 1
, qui apporte plusieurs nouveautés sur le hero shooter de NetEase Games. Cette première saison a, comme vous vous en doutez, été introduite par le biais d'une mise à jour, soit la version 20250110.
Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour du 10 janvier 2025, liée à la saison 1, de Marvel Rivals
. En complément, vous pouvez retrouver les ajustements et changements pour les personnages
, introduits via cette saison 1.
Patch notes de la saison 1 de Marvel Rivals
Nouveaux contenus
Toutes les plateformes
Héros et costumes
Cartes et modes
- Mr. Fantastique et la Femme Invisible rejoignent Marvel Rivals !
- Nouveaux costumes :
- Mr. Fantastique - « The Maker ».
- La Femme Invisible - « Malice ».
Saison et boutique
- Explorez la nouvelle carte de jeu pour le mode Convoi : Empire of Eternal Night : Midtown.
- Préparez-vous pour le mode Arcade (« Doom Match ») et sa carte (« Sanctum Sanctorum ») : 8 à 12 joueurs s'affronteront, et les 50 % plus forts sortiront vainqueurs.
- Nouvelle fonctionnalité : Dans les modes Convoi et Convergence, les deux camps peuvent passer à la salle de réapparition suivante quelques instants après que l'attaquant a atteint sa cible.
Classé/Ranked
- Débloquez un nouveau Passe de combat éblouissant, comprenant 10 nouveaux ensembles de costumes héroïques !
- Embarquez pour la première partie de l'événement de saison.
- Plongez dans le dernier événement Twitch Drops, avec des récompenses telles que le skin « Will of Galacta » pour Hela.
- Nous avons revu les délais de rafraîchissement de certains contenus. À partir de la saison 1, l'heure de déverrouillage des missions quotidiennes, la disponibilité des nouveaux objets dans la boutique et l'heure de début de la plupart des événements ont été ajustées de 07h00 (UTC+0) à 9h00 (UTC+0).
Tournois
- Introduction du rang « Celestial », un niveau supérieur à celui intitulé « Grandmaster » et inférieur à « Eternity », composé de trois divisions.
- Réinitialisation des rangs : en fonction de votre rang final de la saison 0, les rangs sont rétrogradés de 7 divisions. Par exemple, si vous avez terminé la saison 0 au rang Platine I, votre voyage dans la saison 1 commencera au rang Argent II.
Général
- Ajout d'une fonction de suivi automatique pour les inscriptions aux tournois : Les membres de la faction peuvent choisir de suivre le capitaine sur la page d'inscription.
- Nouvelle fonction de signalement des factions : Signalez les factions qui se sont mal comportées dans le même tournoi au cours des 90 derniers jours.
- Mode Streaming : Dans Paramètres - Social, de nouveaux paramètres ont été ajoutés permettant aux streamers de dissimuler leur nom si nécessaire (uniquement efficace localement ; les autres joueurs dans le même match peuvent toujours le voir).
- Nouveau canal de spectateur : Discutez en temps réel avec vos adversaires tout en regardant la même partie.
- Nouvelle option de réglage : Bloquer toutes les invitations actives et les demandes d'adhésion à une faction.
PC
Graphismes et paramètres
- Améliorations et optimisations des paramètres graphiques pour de meilleures performances :
- Ajout d'une nouvelle option, soit « Désactivé », sous « Anti-Aliasing ».
- Ajout d'une option « Performance » pour « Model Detail ».
- Ajout d'une option, soit « Off », pour « Global Illumination ».
- Ajout d'une option, soit « Désactivé », pour « Reflection Quality ».
- Ajustements et optimisations de plusieurs paramètres dans les réglages graphiques.
- Paramètres de la souris : Sous Paramètres, la catégorie Clavier - Combat dispose désormais de nouveaux paramètres, permettant une personnalisation selon les besoins.
- Support Intel XeSS 2.
Corrections et optimisations
Toutes les plateformes
Général
Cartes et modes
- Correction de nombreux problèmes liés aux notifications.
- Correction quant à diverses erreurs de texte.
Héros
- Correction liée à plusieurs problèmes de terrain provoquant le blocage des personnages ou leur déplacement vers des endroits inhabituels. Ces problèmes continueront d'être surveillés et traités. Nous avons également ajouté une option « Se décoincer » : si un personnage est coincé dans un terrain pendant une durée spécifique, vous pouvez à présent le contrôler afin qu'il retourne dans la salle de réapparition/spawn.
- Correction de divers problèmes, notamment des objets flottants, des erreurs de collision, etc.
- Correction de divers problèmes liés au son.
- Correction d'un problème extrêmement rare lié à « overtime ».
- Correction d'un problème extrêmement rare lié au tirage.
- Correction d'anomalies mineures en ce qui concerne les capacités de mouvement de certains héros (comme Doctor Strange et Magik) à des taux de rafraîchissement faibles ou élevés.
- Correction liée à des dysfonctionnements occasionnels ou l'impossibilité d'utiliser la capacité Team-Up de Wolverine.
- Correction liée aux réinitialisations incorrectes occasionnelles de la capacité ultime de Winter Soldier.
- Correction d'un problème lié à la capacité ultime de Winter Soldier qui ne parvenait pas à toucher les cibles à sa portée.
- Correction d'un problème lié à la capacité ultime d'Iron Man.
- Correction de problèmes de synchronisation pour Venom et Spider-Man après s'être balancés et avoir escaladé un mur.
- Correction d'un problème lié à Rocket Raccoon, qui pouvait irrégulièrement placer des balises de renaissance de combat à des endroits anormaux, alors qu'il était sur les épaules de Groot.
- Correction de problèmes liés à des irrégularités occasionnelles de la caméra après que Loki se soit transformé pendant sa capacité ultime.
- Correction d'un problème de visibilité pour Adam Warlock, Mantis, Star-Lord sur les cartes du Wakanda.
- Correction d'un problème lié à la capacité ultime de Squirrel Girl, qui pouvait rester bloquée sur un terrain spécifique.
- Correction des pertes de dégâts occasionnelles de l'attaque principale de Rocket Raccoon.
- Correction d'irrégularités et d'échecs occasionnels à la fin de « Feral Leap » de Wolverine, ainsi que des comportements anormaux occasionnels.
- Correction d'un problème lié à la capacité ultime de Luna Snow, qui ne parvenait pas à soigner ses coéquipiers.
- Correction d'irrégularités sonores occasionnelles, qui pouvaient survenir après avoir été consommé par la capacité ultime de Jeff the Land Shark.
- Correction de diverses erreurs de son et de voix pour plusieurs héros.
- Optimisation des règles de lecture des voix des héros pendant le combat afin de réduire la confusion auditive.
- Correction d'un problème lié à l'utilisation de l'attaque « Amazing Combo », avec Spider-Man, en vol, qui pouvait se poursuivre à tort et infliger des dégâts.
Console
- Correction d'un problème où, après un matchmaking sur console, les coéquipiers sur Xbox étaient incorrectement affichés comme étant en sourdine sur d'autres plateformes, ce qui nécessitait un démutage manuel pour supprimer l'affichage de l'état.
- Correction d'un problème lié à l'intensité de la visée auxiliaire et la sensibilité du réticule, qui ne s'ajustaient pas lorsque le champ de vision changeait.
- Correction d'un problème lié aux réglages de boutons qui ne prenaient pas effet comme prévu.
- L'algorithme de commutation de la mise au point globale a été optimisé pour un fonctionnement général plus fluide.
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