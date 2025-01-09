Marvel Rivals : Tous les ajustements et équilibrages de la saison 1

Retrouvez les détails des ajustements et équilibrages des personnages jouables de Marvel Rivals pour la saison 1.

Patch notes d'équilibrages et ajustements de la saison 1 de Marvel Rivals Ajustements Avant-Gardes/Vanguard Captain America : Steve bénéficiera d'une meilleure capacité de survie, ce qui lui permettra d'entrer et de sortir plus souvent du combat. Réduction du délai de restauration du bouclier après le déclenchement de « Living Legend » de 3 à 2 secondes. Réduction du temps de recharge de « Liberty Rush » de 12 à 10 secondes. Réduction du coût en énergie nécessaire pour la capacité ultime « Freedom Charge » de 3400 à 3100 ; réduction de 110 à 100 du nombre de points de vie supplémentaires octroyés par seconde à soi-même après l'avoir déclenché.

: Doctor Strange : Nous allons réduire la portée de la menace et augmenter la fenêtre de défense du Sorcier Suprême. Ajout d'un affaiblissement des dégâts à « Maelstrom of Madness » et « Gamma Maelstrom ». En commençant à 5 mètres et en réduisant à 70 % à 8 mètres. Réduction légère du taux de récupération quant à la valeur de bouclier après le lancement de « Shield of Seraphim » de 80/s à 70/s.

: Thor : Le Dieu du Tonnerre pourrait bénéficier d'une légère augmentation de sa capacité de survie et d'une amélioration du taux de réussite de sa capacité ultime. Augmentation de la santé de base de 500 à 525. Ajout d'une immunité aux effets de contrôle pendant la capacité ultime « God of Thunder ».

: Hulk : Dr. Banner a été dominant, mais la diminution de sa capacité de combat soutenue après son arrivée sur le champ de bataille lui permettra de se rapprocher des autres avant-gardes. Réduction de la valeur de bouclier de « Indestructible Guard » du héros Hulk de 250 à 200.

: Venom : Avec une meilleure capacité de survie et le danger lié à sa capacité ultime, la menace symbiote va semer la terreur dans les lignes arrière de toutes les équipes adverses. Augmentation du ratio de santé de « Symbiotic Resilience » gagné par point de vie perdu de 1 à 1,2. Augmentation des dégâts de base de la capacité ultime « Feast of the Abyss » de 40 à 50.

: Duellistes Black Panther : Nous diminuons légèrement la capacité de survie de T'Challa en combat. Réduction de 40 à 30 le nombre de points de vie supplémentaires accordés à soi-même grâce à « Spirit Rend », et de 120 à 75 la limite supérieure des points de vie supplémentaires octroyés.

: Black Widow : Natasha avait grandement besoin d'être optimisée lors de l'évaluation de ses capacités, ainsi que d'augmenter légèrement la menace de sa capacité ultime. Augmentation de la portée du premier effet de « Edge Dancer », passant ainsi d'un rayon de 3 mètres à un rayon de 5 mètres. Réduction de 12 à 4 secondes du temps nécessaire de « Fleet Foot » pour récupérer de 0 à pleine endurance. Réduction du temps nécessaire de la capacité ultime « Electro-Plasma Explosion » pour atteindre sa puissance maximale de 1 s à 0,6 s.

: Hawkeye : Nous allons diminuer la capacité de dégâts à moyenne-longue portée, réduire le rayon de combat et améliorer légèrement la résistance au corps à corps de l'archer vengeur. Légère réduction de l'angle entre deux « Blast Arrows ». Réduction de la distance de déclenchement de la capacité « Archer's Focus » de 60 à 40 mètres. Réduction des dégâts supplémentaires maximums de la capacité passive de 80 à 70.

: Hela : La Déesse de la Mort a été une menace, et nous allons légèrement diminuer sa force de combat. Réduction de la santé de base de 272 à 250.

: Magik : La Reine des limbes avait besoin d'une augmentation de sa menace après avoir utilisé sa capacité ultime. Augmentation des dégâts de « Umbral Incursion » en « Darkchild » de 115 à 135.

: Moon Knight : La Main de Khonshu bénéficie d'une légère augmentation de la menace de sa capacité ultime. Augmentation du nombre de serres de la capacité ultime « Hand of Khonshu » de 10 à 14. Augmentation du rayon d'explosion de chaque serre de 4 à 5 mètres.

: Namor : Nous optimisons la sensation de lancer de Namor. Ajustement concernant la sensation de lancer de « Monstro Spawn » et « Frozen Spawn ». Namor peut désormais les lancer avec plus de précision à l'emplacement voulu.

: Psylocke : Nous allons offrir plus d'options aux autres héros pour contrer la capacité ultime de la Tueuse de démons. À présent, la capacité ultime « Dance of the Butterfly » vérifiera la présence de barrières (y compris le rempart de Magneto, la garde d'Hulk, etc.).

: The Punisher : Nous augmentons légèrement la capacité de dégâts des armes de Frank. Réduction légère de la portée de « Deliverance » et « Adjudication ».

: Scarlet Witch : Nous augmentons la force de combat de Wanda lorsqu'elle affronte des duellistes ou stratèges. Augmentation des dégâts fixes de « Chaos Control » de 50/s à 60/s. Réduction du pourcentage de dégâts par seconde de 5 % à 3 %. Augmentation des dégâts des projectiles « Chtonian Burst » de 30 à 35.

: Storm : Tornade avait besoin d'une augmentation générale de sa capacité de dégâts ; nous avons également optimisé la sensation de son projectile (clic gauche) et l'expérience de déclenchement de sa capacité ultime. Augmentation de la vitesse du projectile de « Wind Blade » de 100 m/s à 150 m/s et des dégâts du clic gauche de 50 à 55. Augmentation des dégâts de « Bolt Rush » de 70 à 80. Après avoir lancé sa capacité ultime « Omega Hurricane », son bonus de santé passera de 350 à 450. De plus, après sa conclusion, le bonus de santé ne disparaîtra pas instantanément mais diminuera au rythme de 100 par seconde.

: Squirrel Girl : Nous augmentons la menace de Doreen et de son ami à fourrure en ce qui concerne la capacité ultime. Ajout d'un nouvel effet à la capacité ultime « Unbeatable Squirrel Tsunami » : les écureuils se précipiteront vers l'ennemi le plus proche après avoir rebondi, au lieu de rebondir de façon aléatoire. Réduction de la santé de « Squirrel Tsunami » de 600 à 300.

: Winter Soldier : Nous allons ajuster Bucky en diminuant sa force de combat à longue portée et en augmentant sa capacité de survie en combat à moyenne distance. Augmentation du bonus de santé fourni par « Bionic Hook » et « Tainted Voltage » de 30 à 40. Augmentation des dégâts des projectiles de « Roterstern » de 70 à 75. Réduction des dégâts de zone de 70 à 65 et réduction de la dégradation des dégâts de 65 % à 40 mètres à 60 %. Augmentation de la santé de base de 250 à 275.

: Wolverine : Logan bénéficiera d'une augmentation de sa force de combat de base, mais d'une légère diminution de sa capacité de survie supplémentaire après avoir déclenché « Undying Animal ». Augmentation de la santé de base de 300 à 350. Diminution du ratio de réduction des dégâts de « Undying Animal » de 50 % à 40 %.

: Stratèges Cloak & Dagger : Ty et Tandy bénéficieront d'une augmentation de leur capacité de soin ainsi que d'une extension de la zone de couverture de leur capacité ultime. Réduction du temps de recharge de « Dagger Storm » de 15 à 12 secondes. Augmentation du nombre de taillades de la capacité ultime « Eternal Bond » de 3 à 4.

: Jeff the Land Shark : Nous allons ajuster la portée de sa capacité ultime afin qu'elle corresponde mieux au marqueur d'avertissement. De plus, nous allons aussi augmenter sa capacité de guérison. Ajustement de la portée de la capacité ultime « It's Jeff ! » : d'une sphère de 10 m à un champ de sorts cylindrique de 10 m de rayon et 5 m de haut. Augmentation des soins de « Joyful Splash » de 140/s à 150/s.

: Luna Snow : Nous avons apporté des ajustements à la capacité ultime de Luna afin d'empêcher les joueurs d'abuser de ses facultés de soin. Augmentation de l'intervalle entre les soins et les dégâts de « Fate of Both Worlds » de 0,1 à 0,5 seconde.

: Mantis : Nous allons rendre Mantis un peu moins fuyante, ce qui réduira sa capacité de soutien itinérant. Réduction de l'amélioration de mouvement « Nature's Favor » de 2,5 m/s à 1,5 m/s.

: Rocket Raccoon : Rocket pourrait bénéficier d'une amélioration de sa capacité de guérison. Augmentation du soin de « Repair mode » de 60 per/s à 70 per/s.

: Capacités Team-Up Hawkeye - Black Widow : Pour amoindrir l'oppression de Hawkeye, nous allons réduire son bonus. Réduction du bonus de Hawkeye de 20 % à 15%.

: Hela - Thor - Loki : Tout comme Hawkeye, la puissance écrasante d'Hela sera légèrement réduite. Le bonus d'Hela passera de 20 % à 15 %.

: Luna Snow - Namor : Nous allons augmenter la menace du « Frozen Spawn » de Namor. Augmentation des dégâts de « Frozen Spawn » de 25 à 27. Augmentation de l'effet de ralentissement appliqué aux ennemis touchés de 25 % à 30 %. Augmentation des dégâts de « Frozen Spawn » en état « berserk « de 16 à 18.

: Rocket Raccoon - The Punisher - Winter Soldier : L'un des meilleurs outils de Rocket sera plus souvent disponible. Réduction du temps de recharge de « Ammo Invention » de 45 à 40 secondes.

: Scarlet Witch - Magneto : Aptitude de Team-Up entre Scarlet Witch et Magneto améliorée. Augmentation des dégâts des projectiles de « Metallic Fusion « de 55 à 60. Augmentation des dégâts de sorts de « Metallic Fusion » de 30 à 35.

: Thor - Storm - Captain America : Nous allons améliorer les dégâts du côté de Storm de cette capacité Team-Up. Réduction du temps de recharge de « Charged Gale » de 20 à 15 secondes. Augmentation des dégâts de « Charged Gale » de 50 à 55.

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Comme vous le savez probablement déjà,est sur le point d'accueillir sa saison 1, dont le lancement est prévu pour le 10 janvier 2025. Celle-ci introduira, bien évidemment, plusieurs nouveautés, dont de nouveaux personnages jouables (les Quatre Fantastiques) et cartes de jeu. Les développeurs de chez NetEase Games ont, en outre, prévu d'apporter. Le tout a été détaillé par le studio, il y a peu de temps.Ainsi, et sans plus attendre, voici, qui se concentre essentiellement sur les personnages jouables du hero shooter et