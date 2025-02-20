Marvel Rivals : MàJ Saison 1.5 du 21 février 2025, patch notes et détails

Marvel Rivals Codes (Septembre 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Patch notes de la saison 1.5 de Marvel Rivals
Nouveaux contenus
Toutes les plateformesHéros et costumes
Cartes et modes
- La Chose et la Torche Humaine sont prêts à se déchaîner et à s'enflammer !
- Nouveaux costumes :
- La Chose - « Trench Coat » et « First Family ».
- La Torche Humaine - « Negative Zone Gladiator » et « First Family ».
Passe de combat de la saison et événements
- Entrez dans la nouvelle carte de Convergence : « Empire of Eternal Night: Central Park ».
- Nouveau : Un temps de grâce supplémentaire de 0,5 seconde sera ajouté à la fin des prolongations dans tous les modes, afin d'optimiser les situations où les parties peuvent se terminer brutalement.
- Nouveau : En mode Rapide, le matchmaking pour les remplaçants ne se produira plus lorsqu'un match rapide est sur le point de se terminer.
- Optimisation : Amélioration de la vitesse de chargement au début des matchs.
Classé
- L'événement de saison « Midnight Features II » est arrivé !
- Le premier tour de l'événement Twitch Drops de la saison 1.5 est en direct ! Les joueurs peuvent obtenir le spray « Two-in-One » et l'emote « Great Galaxy » de Hela. De plus, restez à l'écoute pour la deuxième partie, qui devrait arriver à la mi-saison 1.5, qui proposera un tout nouveau costume en récompense !
- Les joueurs qui ont acheté le Passe de combat de luxe et obtenu toutes ses récompenses peuvent à présent convertir les « Chrono Tokens » restants en unité selon un ratio spécifique.
Général
- Nouveau : La saison 1 a été divisée en S1.0 et S1.5, la S1.0 se terminant le 21 février 2025. Les récompenses, y compris le costume et « Crest of Honors », seront distribuées en conséquence. En S1.5, les joueurs conserveront les rangs qu'ils ont obtenus à la fin de la S1.0.
- Nouveau : Les récompenses pour les costumes du rang Or de la S1.5 incluent : La Femme Invisible - « Blood Shield » et la Torche Humaine - « Blood Blaze ».
- Nouveau : Les récompenses du « Crest of Honor » pour la S1.5 comprendront des designs distincts pour Grandmaster, Celestial, Enternity et Top 500.
- Nouveau : La fonctionnalité « Cacher son nom (compétitif) » est désormais disponible pour les joueurs de Diamant III et plus. Une fois activée, votre véritable identité sera cachée pendant l'écran de chargement, la sélection du héros et le début du match. Les autres joueurs ne pourront pas voir votre nom tout de suite ! Après une courte période de combat, votre vrai nom réapparaîtra.
- Système de carrière : Les statistiques de saison font désormais la distinction entre S1.0 et S1.5 avec la possibilité de filtrer uniquement les données de tournoi.
- Suppression de compte : Une nouvelle option de suppression de compte a été ajoutée sous Paramètres - Autres, permettant aux joueurs d'initier le processus de suppression de compte.
- Détection d'inactivité : Les chronomètres AFK se mettent en pause pendant l'attente de réapparition.
- Personnalisation du réticule : Toutes les modifications sont désormais automatiquement téléchargées sur le serveur, ce qui évite les pertes dues à des problèmes locaux.
- Graphiques et paramètres : Optimisations de la luminosité de certains étages lorsque la « Qualité de réflexion » est réglée sur « Désactivé ».
- Interface de liaison Discord : Ajustement afin de générer un code d'invitation uniquement lorsque l'on clique sur « Générer ».
PCGraphiques et paramètres
- NVIDIA DLSS 4 est disponible dès maintenant, avec DLSS Multi Frame Generation pour les GPU GeForce RTX 50.
- AMD Radeon Anti-Lag 2 est disponible dès maintenant, réduisant la latence du système.
- Correction du rythme des images de la générations d'images AMD FSR3 pour une expérience plus fluide.
Console
- Ajustement du paramètre graphique « Model Detail » pour la Xbox Series S afin d'améliorer les performances et la stabilité.
- Amélioration de la navigation dans les systèmes de messagerie pour faciliter la gestion du contenu.
- Optimisation de la portée et de la mécanique de l'assistance à la visée, rendant la décélération du réticule plus intuitive.
Corrections et optimisations
Toutes les plateformesGénéral
Cartes et modes
- Correction d'un problème où certains invites de l'interface utilisateur dans le système vocal de l'équipe retardaient ou disparaissaient occasionnellement.
- Correction d'un problème rare lié au signalement d'un joueur.
- Correction de plusieurs problèmes de langue et de texte.
Héros
- Correction des problèmes de terrain qui pouvaient bloquer les personnages ou les faire passer par des endroits bizarres.
- Résolution de divers problèmes, notamment en lien avec des objets flottants cassés, des erreurs de collision, etc.
- Correction de plusieurs problèmes lié au son, sur les cartes.
- Correction d'un problème, en Doom Match, qui affichait plusieurs joueurs à la première place.
- Correction d'un problème, en Conquête, lié aux indicateurs qui ne s'affichaient pas correctement, après un reconnexion au match.
- Corrections de plusieurs problèmes de SFX de héros.
- Résolution quant à une série de problèmes entre différents héros.
- Spider-Man : Correction d'un problème qui l'empêchait parfois d'utiliser ses capacités lorsqu'il tombait du haut d'un mur.
- Hulk : Correction d'un problème qui empêchait Hulk d'être détecté par les véhicules ou les zones de mission lors de sa transformation en Bruce Banner.
- Doctor Strange : Correction d'un problème lié aux portails de Doctor Strange qui pouvaient être détruits s'ils croisaient des objets de destruction récursive cassés pendant la phase de rembobinage dans « Empire of Eternal Night: Midtown ».
- Iron Fist : Correction d'un exploit qui permettait à Iron Fist d'effectuer des sauts rapides et consécutifs dans des conditions spécifiques.
- Loki : Correction d'un problème où Loki indiquait à tort qu'il était hors de portée de renaissance d'Adam Warlock alors qu'il se transformait à l'intérieur de la portée ultime de ce dernier.
- Mister Fantastic : Correction d'un problème lié au rebond ultime dudit personnage qui était affecté par l'état « Phased » de Cloak.
- Captain America : Correction d'un problème où Captain American ne pouvait pas être étourdi par la capacité ultime de Spider-Man pendant son ultime.
- Squirrel Girl : Correction d'un problème de son qui était parfois trop aigu.
- Venom : Correction d'un problème où la capacité ultime de Venom n'infligeait parfois pas de dégâts.
- Mister Fantastic : Correction d'un problème lié à l'orientation du bras de Mister Fantastic qui n'était parfois pas alignée avec le réticule de visée lors de l'utilisation de ses capacités.
- Magneto : Correction d'un problème lié à la capacité ultime de Magneto qui pouvait traverser les personnages sans leur infliger de dégâts.
- Doctor Strange : Correction d'un problème qui faisait que si certains héros étaient éliminés par le terrain après avoir utilisé leurs capacités pour traverser des portails de Doctor Strange, cela ne comptait parfois pas comme un KO pour ce dernier.
- Doctor Strange : Correction d'un problème qui faisait que les autres joueurs ne percevaient parfois pas l'effet ultime de Doctor Strange.
- Doctor Strange : Correction d'un problème lié à l'effet de contrôle ultime de Doctor Strange qui pouvait être annulé par les effets de contrôle de Luna Snow ou de Scarlet Witch.
- Cloak & Dagger : Correction d'un problème lié au fait que Cloak & Dagger restaient gelées même après avoir subi des dégâts, et si l'effet de gel avait au préalable été appliqué par Luna Snow.
- Peni Parker : Correction d'un problème qui faisait que Peni Parker pouvait rester bloquée dans son animation de lien cybernétique.
- Mister Fantastic : Correction d'un problème lié au fait que le coup de poing étiré de Mister Fantastic pouvait être interrompu par « Distended Grip » pendant sa phase de récupération, tout en infligeant des dégâts à tort.
- Loki : Correction d'un problème où, après s'être transformé en un autre héros et avoir utilisé son ultime, les effets de l'ultime pouvaient rester dans la scène si Loki était vaincu pendant le processus.
- Rocket : Correction d'un problème lié au fait que certains héros ranimés par le B.R.B. de Rocket Raccoon ne pouvaient plus se déplacer.
- Moon Knight : Correction d'un problème de l'attaque rebord de Moon Knight n'infligeait parfois pas de dégâts.
- Winter Soldier : Correction d'un problème où l'ultime de Winter Soldier semblait parfois visuellement toucher les cibles mais les manquait en réalité.
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