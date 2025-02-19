Marvel Rivals : Tous les ajustements et équilibrages de la saison 1.5

Retrouvez les détails des ajustements et équilibrages des personnages jouables de Marvel Rivals pour la saison 1.5.

Patch notes d'équilibrages et ajustements de la saison 1.5 de Marvel Rivals Ajustements Avant-gardes/Vanguard Captain America : Steve bénéficiera d'une meilleure capacité de survie, sa « Vibranium Energy Saw » sera plus fluide et sa capacité ultime sera plus accessible grâce à un coût énergétique réduit. Il pourra se protéger grâce à « Living Legend mid-leap ». Augmentation de la vitesse des projectiles de « Vibranium Energy Saw » de 60m/s à 80m/s, avec des ricochets passant de 100 m/s à 150 m/s. Réduction du coût énergétique de « Freedom Charge » (capacité ultime) de 3100 à 2800. Amélioration de l'expérience de combat de Captain America en séparant « Sentinel Strike » des attaques de mêlée. Captain America pourra utiliser les attaques de mêlée lorsque son bouclier est lancé ou pendant l'attaque Team-Up pour activer les deux premiers coups de « Sentinel Strike ». De plus, en vol, l'utilisation des attaques de mêlée ne déclenchera plus la capacité « Super-Soldier Slam ».

: Doctor Strange : Notre Sorcier suprême bien-aimé va subir une légère baisse de sa capacité de survie. Réduction de la santé de base de 650 à 600.

: Groot : Nous allons augmenter la portée de menace de « Flora Colossus ». Augmentation de la portée de « Thornlash Wall » de 15 à 18 mètres.

: Magneto : Le maître du magnétisme subira une légère baisse de sa capacité de survie, mais celle-ci sera compensée par une légère augmentation de ses capacités offensives. Augmentation des dégâts des projectiles de « Iron Volley » de 35 à 40. Augmentation de la consommation d'énergie de « Metallic Curtain » de 50/s à 65/s ; réduction de sa durée maximale de 2s à 1,5s.

: Thor : Le puissant Asgardien offrira une meilleure expérience d'utilisation après avoir libéré « Awakening Rune ». Déchaînez le tonnerre ! Suppression du temps de recharge partagé après la fin de la durée de « Awakening Rune ».

: Venom : La menace symbiote entrera dans la mêlée de façon plus menaçante que jamais, avec une menace accrue en entrant dans la bataille et un appétit d'énergie plus maigre pour sa capacité ultime. Ajustement concernant l'effet de renversement de « Frenzied Arrival » de la verticale vers l'intérieur, avec un angle de renversement vers l'intérieur de 75°. Réduction du coût en énergie de « Fest of the Abyss » (capacité ultime] de 2800 à 2500.

: Duellistes Black Widow : L'efficacité de Natasha au combat a été améliorée, augmentant le niveau de menace pour les ennemis après l'utilisation de sa capacité ultime. Augmentation de la capacité du chargeur de « Red Room Rifle » de 8 à 15. Amélioration de l'effet de ralentissement de « Electro-Plasma Explosion » (capacité ultime) sur les ennemis de 80 % à 55 %. De plus, elle applique un effet de vulnérabilité de 15 % aux ennemis touchés pendant 4 secondes.

: Hawkeye : Nous améliorons les instincts de survie de Clint et perfectionnons ses capacités de combat rapproché, tandis que sa capacité ultime lui permet de viser plus haut. Augmentation de la santé de base de 250 à 275. Réduction des dégâts de projectile de « Blast Arrow » de 20 à 15, tandis que les dégâts de champ de ladite capacité passeront de 25 à 32. Réduction du temps de recharge de « Crescent Slash » de 15 à 12 secondes. Augmentation de la vitesse de traction de l'arc pendant la durée de « Hunter's Sight » (capacité ultime) et augmentation du multiplicateur de dégâts de 1,2 à 1,35.

: Hela : La déesse Asgardienne de la mort projette une ombre plus longue grâce à l'augmentation de sa suppression à moyenne et longue portée. L'affaiblissement des dégâts de « Nightsword Thorn » à 20 mètres passe de 70 % à 80 %.

: Iron Fist : Lin Lie apportera de nouvelles techniques au mélange d'arts martiaux, améliorant son « Yat Jee Chung Kuen » avec force et finesse. Les dégâts des 1er, 2e et 5e coups du « Jeet Kune Do » ont été réduits de 32 à 30, tandis que les 3e et 4e coups infligent 15 points de dégâts au lieu de 16. Le 6e coup, dévastateur, a été ramené de 55 à 50. La réduction du temps de recharge de « dragon's Defense » est passée de 1 à 1,5 seconde. Les dégâts de chaque coup de « Yat Jeen Chung Kuen » seront réduits, passant de 19 à 10 dégâts fixes. Cependant, chaque coup de « Yat Jee Chung Kuen « délivre à présent un coup supplémentaire, infligeant des dégâts égaux à 1,7 % de la santé maximale de l'ennemi. Augmentation de la santé maximale supplémentaire accordée par « Harmony Recovery » de 50 à 150. Nouveau mécanisme : une seconde après la fin de la capacité, les points de vie supplémentaires s'épuisent à un rythme de 25 points de vie par seconde. Augmentation du maximum de « Bonus Health » convertis à partir des dégâts bloqués pendant « Dragon's Defense » de 150 à 200. Augmentation de la santé de base de 250 à 300.

: Iron Man : Tony va faire monter la température avec son « Unibeam », s'assurant que même sans « Gamma Overdrive », les ennemis sentiront la brûlure. Augmentation des dégâts de « Unibeam » de 120/s à 140/s. Augmentation des dégâts de « Unibeam » (« Armor Overdrive ») de 180/s à 190/s.

: Magik : La Reine des Limbes verra sa capacité de dégâts légèrement réduite, mais le coût en énergie pour libérer sa capacité ultime sera légèrement diminué. Diminution des dégâts infligés par « Demon's Rage » (état normal) de 80/s à 72/s. Réduction du coût en énergie de « Darkchild » (capacité ultime) de 3700 à 3400.

: Mister Fantastic : Reed augmentera son facteur de nuisance avec un impact plus important grâce à sa capacité ultime. Augmentation du rayon du champ d'incantation après l'atterrissage de « Flexible Elongation » de 2,5 mètres à 5 mètres. De plus, ladite capacité aura à présent un effet de choc, projetant les ennemis dans la zone au moment de l'atterrissage. Le temps de recharge pour une utilisation unique de « Flexible Elongation » passe de 8 à 10 secondes. Augmentation des dégâts de « Brainiac Bounce » (capacité ultime) de 50 à 70. Augmentation du coût en énergie de 2800 à 3400. Nouveau mécanisme : les dégâts du champ de sorts commenceront à diminuer à partir de 3 mètres et atteindront une réduction maximale de 50 à 10 mètres.

: Moon Knight : La Main de Khonshu offrira des temps de réaction améliorés pour les ennemis et une logique de dégâts optimisée. Réduction de la vitesse de chute des serres « Hand of Khonshu ». Correction concernant la logique de déclenchement des dégâts de « Hand of Khonshu ». Suppression de l'ancien mécanisme qui infligeait 75 points de dégâts. Augmentation des dégâts de chaque coup de 75 à 150.

: Scarlet Witch : Nous améliorions la capacité de survie de Scarlet Witch lorsqu'elle active sa capacité ultime. En activant « Reality Erasure » (capacité ultime), gain de 100 points de vie supplémentaires. Une fois la capacité terminée ou interrompue, ce bonus se dégrade à une vitesse de 50/s.

: Spider-Man : Nous réduisons légèrement le temps de recharge de « Web-Cluster » afin d'augmenter son attaque. Réduction du temps d'énergisation de « Web-Cluster » de 3 à 2,5 secondes.

: Star-Lord : Sa mobilité est améliorée. Augmentation de l'énergie maximale de « Rocket Propulsion » de 1200 à 1800.

: Storm : Nous avons atténué sa tempête à longue portée et recalibré ses bonus, en offrant moins de boost à elle-même et plus à ses alliés. Affaiblissement des dégâts de « Wind Blade » à 20 mètres de 70 % à 60 %. Réduction de l'augmentation des dégâts de « Thunder » grâce à « Weather Control » de 16 % à 12 %. Toutefois, l'augmentation des dégâts pour les alliés à portée a été augmentée de 8 % à 10 %.

: Stratèges Adam Warlock : La capacité de dégâts d'Adam Warlock sera améliorée, ainsi qu'une légère augmentation de sa capacité de guérison après l'activation de « Soul Bond ». Augmentation des dégâts de « Quantum Magic » de 55 à 60. De plus, le taux d'affaiblissement des dégâts à 40 mètres passe de 50 % à 60 %. Augmentation de la quantité de soins donnés par « Soul Bond » aux alliés liés de 10/s à 15/s.

: Cloak & Dagger : La capacité de survie et de guérison pendant l'activation de leur capacité ultime sera augmentée, tandis que la fréquence, la durée et l'intensité de la capacité ultime seront réduites. De plus, le niveau de menace de « Tyrone » sera amélioré. Augmentation du coût en énergie pour activer « Eternal Bond » (capacité ultime) de 3400 à 4000. Le montant de guérison de chaque segment sera augmenté de 220/s à 250/s, la durée sera réduite de 10s à 8s, et le temps de pause entre les segments diminuera de 1s, à 0,67 s. Par ailleurs, les effets de guérison de chaque segment ne s'empilent plus. Augmentation de la vulnérabilité infligée aux ennemis par « Terror Cape » de 20% à 28%.

: La Femme Invisible : Nous réduisons la fréquence de sa capacité ultime. Augmentation du coût en énergie de « Invisible Boundary » (capacité ultime) de 4000 à 4300.

: Loki : Nous réduisons la fréquence de sa capacité ultime, tout en améliorant sa capacité de survie. Augmentation du coût en énergie de « God of Mischief » (capacité ultime) de 3400 à 4000. Augmentation des charges de « Mystical Missile » de 10 à 12.

: Luna Snow : Nous réduisons la fréquence de sa capacité ultime. Augmentation du coût en énergie pour activer « Fate of Both Worlds » (capacité ultime) de 400 à 4500.

: Capacités Team-Up Atlas Bond : Nous améliorons les capacités du côté de Luna Snow pour cette capacité Team-Up. Augmentation du nombre de points de guérison de « Frozen Chi » de 50 à 75, et l'effet de ralentissement sur les ennemis de 20 % à 30 %.

: Dimensional Shortcut : Nous augmentons les capacités de combat soutenu de Black Panther et Psylocke. Réduction du délai de récupération de « Psionic Disc » de 5 à 3 secondes. De plus, le taux de conversion des points de vie perdus en armure bleue passe de 0,5 à 0,8. Réduction du délai de rembobinage de « Wakandan Master » de 5s à 3s. De plus, le taux de conversion des points de vie perdus en armure bleue sera augmenté de 0,5 à 0,8.

: Gamma Charge : Nous réduisons les dégâts de « Gamme Overdrive » et des bénéfices pour Hulk. Réduction des dégâts de « Unibeam » (« Armor Overdrive ») de 220/s à 200/s. Réduction du bonus de santé de « Team-Up Anchor » de Hulk de 150 à 100.

: Lunar Force : Nous améliorions la capacité de survie de Moon Knight après l'utilisation de la capacité Team-Up. « Full Moon », nouvel effet : Soigne continuellement Moon Knight de 25 points de vie par seconde tant qu'il se trouve dans la zone d'effet.

: Symbiote Bond : Peni Parker et Spider-Man bénéficieront d'une meilleure capacité de survie grâce à l'amélioration de « Suit/Armor Expulsion ». Réduction de la durée d'expulsion de la combinaison de Spider-Man de 4 à 1 seconde. Effet d'invincibilité pendant la durée de l'expulsion, à la place de la réduction des dégâts de 50 %. Réduction de la durée d'expulsion de l'armure de Peni Parker de 4 à 2 secondes. Effet d'invincibilité pendant la durée de l'expulsion, à la place de la réduction des dégâts de 50 %.

:

Comme vous le savez probablement déjà,va accueillir la deuxième moitié de sa première saison, soit la saison 1.5, le 21 février 2025. Cette mi-saison introduira, bien évidemment, quelques nouveautés, dont de nouveaux personnages jouables.. L'ensemble a, d'ailleurs, été détaillé, il y a très peu de temps, par ledit studio de développement.Mais, sans plus attendre, voici, qui se concentre essentiellement sur les personnages jouables du hero shooter et