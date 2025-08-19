Marvel Rivals : Des créations originales bientôt aux côtés des super-héros cultes ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 août 2025 à 12h01
Il se pourrait bien que le roster de Marvel Rivals se dote, à l'avenir, de personnages originaux.
Marvel Rivals : Des créations originales bientôt aux côtés des super-héros cultes ?
Depuis sa sortie, qui remonte au mois de décembre 2024, Marvel Rivals a régulièrement enrichi son roster de personnages jouables, notamment avec des héros emblématiques issus de l'univers Marvel. Après l'arrivée récente de Blade lors de la mise à jour 3.5, NetEase Games semble prêt à franchir une nouvelle étape : l'introduction de personnages totalement inédits, conçus exclusivement pour Marvel Rivals.

Des personnages originaux officiellement envisagés pour Marvel Rivals

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En effet, dans une récente interview accordée au site MP1st, le producteur de Marvel Rivals, Guangguang, a confirmé que NetEase dispose de la liberté nécessaire pour créer de nouveaux héros originaux dans Marvel Rivals. Si aucun détail concret ni calendrier n'ont été communiqués à l'heure actuelle, l'équipe de développement demande simplement aux joueurs et aux joueuses de « rester attentifs ». Une déclaration qui ouvre la porte à un élargissement inédit du roster de Marvel Rivals, et ce, au-delà de l'impressionnante galerie de personnages déjà disponible, donc.

Un pari risqué, mais pas inédit pour Marvel

L'idée de créer de toutes pièces des héros en dehors du canon Marvel peut sembler surprenante, voire controversée, mais ce ne serait pas une première. En 2018, le jeu mobile Marvel: Future Fight a, pour rappel, introduit Luna Snow, une héroïne créée spécialement pour le jeu. Son succès a été tel qu'elle a ensuite intégré l'univers officiel des comics Marvel dès l'année suivante.

Cet exemple prouve qu'un personnage conçu à l'origine pour un jeu peut non seulement séduire les joueurs, mais aussi trouver une place durable dans la mythologie Marvel.

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Comme vous vous en doutez, Marvel Rivals continuera très certainement de s'appuyer sur les figures incontournables de la licence. Les fuites récentes laissent, d'ailleurs, entendre que des personnages comme Deadpool rejoindront prochainement le casting. 

Néanmoins, la création de personnages originaux pourrait offrir un souffle nouveau à Marvel Rivals, notamment avec des identités, des pouvoirs et des histoires totalement uniques qui enrichiraient l'expérience multijoueur. Reste à voir si ces potentielles créations originales, à destination de Marvel Rivals, sauront s'imposer au même niveau que les légendes Marvel déjà disponibles et bien connues de tous.

Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Rivals est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Le hero shooter de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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