Marvel Rivals : Des créations originales bientôt aux côtés des super-héros cultes ?

Il se pourrait bien que le roster de Marvel Rivals se dote, à l'avenir, de personnages originaux.

Des personnages originaux officiellement envisagés pour Marvel Rivals

Could we be seeing original heroes made by NetEase in @MarvelRivals? NetEase told us they were given the green light by Marvel to do so.https://t.co/YdjxGXHh6F#MarvelRivals — MP1st (@MPFirst) August 18, 2025

Un pari risqué, mais pas inédit pour Marvel

À lire également Marvel Rivals : La version PS4 finalement une réalité ?

Marvel Rivals, entre tradition et innovation ?

Depuis sa sortie, qui remonte au mois de décembre 2024,a régulièrement enrichi son roster de personnages jouables, notamment avec des héros emblématiques issus de l'univers Marvel. Après l'arrivée récente delors de la mise à jour 3.5,En effet, dans une récente interview accordée au site MP1st, le producteur de Marvel Rivals, Guangguang, a confirmé que. Si aucun détail concret ni calendrier n'ont été communiqués à l'heure actuelle, l'équipe de développement demande simplement aux joueurs et aux joueuses de « rester attentifs »., et ce, au-delà de l'impressionnante galerie de personnages déjà disponible, donc.L'idée de créer de toutes pièces des héros en dehors du canon Marvel peut sembler surprenante, voire controversée, mais ce ne serait pas une première. En 2018, le jeu mobile Marvel: Future Fight a, pour rappel, introduit Luna Snow, une héroïne créée spécialement pour le jeu. Son succès a été tel qu'elle a ensuite intégré l'univers officiel des comics Marvel dès l'année suivante.Cet exemple prouve qu'un personnage conçu à l'origine pour un jeu peut non seulement séduire les joueurs, mais aussi trouver une place durable dans la mythologie Marvel.Comme vous vous en doutez,continuera très certainement de s'appuyer sur les figures incontournables de la licence. Les fuites récentes laissent, d'ailleurs, entendre que des personnages comme Deadpool rejoindront prochainement le casting., notamment avec des identités, des pouvoirs et des histoires totalement uniques qui enrichiraient l'expérience multijoueur. Reste à voir si ces potentielles créations originales, à destination de, sauront s'imposer au même niveau que les légendes Marvel déjà disponibles et bien connues de tous.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Le hero shooter de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.