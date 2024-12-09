Marvel Rivals : Découvrez comment obtenir gratuitement un skin exclusif avant la saison 1

Pour motiver la communauté, mais aussi pour récompenser leurs efforts, NetEase Games vient d'annoncer qu'un skin gratuit sera offert aux joueurs de Marvel Rivals ayant atteint un objectif particulier.
Marvel Rivals
n'est disponible que depuis le 6 décembre 2024, mais il compte déjà parmi les titres les plus joués de cette fin d'année. Avec des millions de joueurs enregistrés en moins de 72 heures
et un Battle pass déjà très apprécié, le titre a conquis les amateurs d'Hero Shooter autant que la communauté Marvel.
L'un des points forts du jeu est sa richesse en éléments cosmétiques. Mais pour celles et ceux qui souhaitent ajouter une tenue de plus à leur collection, NetEase Games a tout prévu. Via une publication partagée sur X/Twitter, le développeur a présenté un skin inédit pour Moon Knight qui peut être obtenu gratuitement
. Pour cela, vous devrez montrer tout votre talent en mode compétitif.
Le skin Golden Moon Knight exclusif à la saison de lancement de Marvel Rivals
En effet, le skin Golden Moon Knight sera offert à tous les joueurs ayant atteint le rang Or ou supérieur dans le mode compétitif de Marvel Rivals.
Pour l'occasion, la cape et l'armure blanches du héros de la nuit laissent place à un ensemble noir réhaussé d'éléments dorés. Si les plus frileux hésitent à se lancer dans les parties classées, cette apparence inédite peut être une bonne motivation, en particulier pour celles et ceux qui apprécient le personnage.
Le mode compétitif de Marvel Rivals est accessible à tous les utilisateurs de niveau 10 ou plus.
Il propose un matchmaking basé sur les compétences des joueurs, afin de créer des parties équilibrées où chaque équipe peut l'emporter. Chaque victoire est récompensée par des points, augmentant votre rang global. Le système de classement est divisé en 8 rangs (Bronze, Argent, Or...), eux-mêmes divisés en plusieurs divisions allant de 1 à 4. Vous débutez au rang Bronze 1 et devrez gravir les échelons jusqu'au rang Or 1
pour débloquer l'apparence noire et dorée de Moon Knight.
Mais ce skin ne sera pas la seule récompense offerte au cours de la saison 0 de Marvel Rivals. Les joueurs ayant atteint le rang Grand Master recevront en bonus le Sliver Crest of Honor,
contenant un badge exclusif à ajouter à votre plaque pour montrer votre valeur. De plus, les 500 meilleurs joueurs recevront à la fin de la saison 0 le Gold Crest of Honor
, lui aussi contenant un badge inédit. Alors, si vous souhaitez obtenir ces récompenses inédites, lancez-vous dès à présent dans la bataille en partie classée !
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