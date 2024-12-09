Marvel Rivals : Carton plein en seulement 3 jours

NetEase Games a, récemment, dévoilé un nouveau chiffre concernant Marvel Rivals, qui est très (très) populaire.

Marvel Rivals rassemble 10 millions de joueurs en une poignée de jours

🎉 In just 72 hours, we've reached an incredible milestone of 10 million players worldwide! 🎉



We want to extend our heartfelt thanks to each and every one of you. 🫶



Let's ignite the battle together! 💖#MarvelRivals pic.twitter.com/5njTulx24e — Marvel Rivals (@MarvelRivals) December 9, 2024

Disponible depuis le 6 décembre 2024 sur plusieurs plateformes de jeu,connaît un véritable succès auprès des joueurs et des joueuses. D'ailleurs,Effectivement, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, NetEase Games a annoncé que. Cette statistique semble prendre en compte toutes les plateformes de jeu sur lesquelles il est disponible.D'après les chiffres partagés sur SteamDB,a enregistré un nouveau pic de joueurs connectés en simultané assez important : 480 990 personnes y jouaient, depuis Steam, le 8 décembre 2024 (contre 444 286 le jour de sa sortie, le 6 décembre 2024). Une belle augmentation, vous en conviendrez certainement.Rappelons quepropose un roster de personnages jouables assez fourni, avec 33 super-héros et vilains disponibles, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Plusieurs modes de jeu, dont un compétitif, sont également au programme.Si vous souhaitez vous aussi essayer, sachez que le jeu de tir de NetEase Games est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (notamment via la plateforme de Valve, Steam, et via l'Epic Games Store). Le titre est free-to-play, soit gratuit.