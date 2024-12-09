Marvel Rivals : Carton plein en seulement 3 jours

NetEase Games a, récemment, dévoilé un nouveau chiffre concernant Marvel Rivals, qui est très (très) populaire.
Disponible depuis le 6 décembre 2024 sur plusieurs plateformes de jeu, Marvel Rivals
connaît un véritable succès auprès des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, le jeu de tir de NetEase Games a battu un nouveau record et présente une nouvelle statistique qui démontre sa forte popularité
.
Marvel Rivals rassemble 10 millions de joueurs en une poignée de jours
Effectivement, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, NetEase Games a annoncé que Marvel Rivals a passé la barre des 10 millions de joueurs en seulement 3 jours
. Cette statistique semble prendre en compte toutes les plateformes de jeu sur lesquelles il est disponible.
D'après les chiffres partagés sur SteamDB, Marvel Rivals
a enregistré un nouveau pic de joueurs connectés en simultané assez important : 480 990 personnes y jouaient, depuis Steam, le 8 décembre 2024 (contre 444 286 le jour de sa sortie, le 6 décembre 2024). Une belle augmentation, vous en conviendrez certainement.
Rappelons que Marvel Rivals
propose un roster de personnages jouables assez fourni, avec 33 super-héros et vilains disponibles, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Plusieurs modes de jeu, dont un compétitif, sont également au programme.
Si vous souhaitez vous aussi essayer Marvel Rivals
, sachez que le jeu de tir de NetEase Games est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (notamment via la plateforme de Valve, Steam, et via l'Epic Games Store). Le titre est free-to-play, soit gratuit.
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