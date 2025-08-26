Marvel Rivals : Deadpool et Daredevil en approche ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 août 2025 à 11h08
Deadpool et Daredevil pourraient bien arriver dans le roster de Marvel Rivals, pour le plus grand bonheur des fans.
Marvel Rivals : Deadpool et Daredevil en approche ?
Alors que Marvel Rivals, qui est sorti en décembre 2024, poursuit son ascension avec une saison 3 bien lancée, de nouvelles rumeurs agitent déjà la communauté. D'après une récente fuite plutôt crédible, deux héros très attendus pourraient bientôt rejoindre le roster de Marvel Rivals : Deadpool et Daredevil.

Deadpool et Daredevil, bientôt dans Marvel Rivals ?

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Comme bien souvent, cette nouvelle rumeur provient du leaker X0XLEAK, qui est déjà connu pour avoir dataminé cinq nouveaux héros encore non révélés et qui a partagé ses découvertes sur Twitter/X. Cette fois-ci, ce dernier a apporté des éléments plus tangibles concernant l'arrivée de Deadpool et de Daredevil dans Marvel Rivals : deux vidéos diffusées sur les réseaux sociaux contenant des lignes de voix inédites, clairement attribuées à Deadpool et Daredevil. Ces interactions vocales semblent suffisamment authentiques pour semer le doute, surtout en ce qui concerne Deadpool.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est possible que Deadpool et Daredevil soient prochainement ajoutés au roster de Marvel Rivals. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'une rumeur laisse entendre que Deadpool va bientôt être ajouté sur le hero shooter de NetEase Games. En ce qui concerne Daredevil, c'est une première, mais il s'agit là d'une forte demande des fans.

Une fuite à prendre avec précaution

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À l'heure actuelle, aucune confirmation officielle n'a, malheureusement, été donnée par NetEase Games. Comme toujours avec ce type de leak, il convient de rester prudent. Néanmoins, la récurrence des rumeurs concernant Deadpool, associée au sérieux relatif de X0XLEAK, laisse espérer que ces ajouts pourraient bel et bien se concrétiser dans une future saison. Affaire à suivre, donc...

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Dans tous les cas, si cela se confirme, l'arrivée conjointe de Deadpool et Daredevil marquerait une étape importante pour Marvel Rivals, consolidant encore davantage son statut de shooter compétitif incontournable pour les fans de l'univers Marvel.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Rivals est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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