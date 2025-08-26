Marvel Rivals : Deadpool et Daredevil en approche ?

Deadpool et Daredevil pourraient bien arriver dans le roster de Marvel Rivals, pour le plus grand bonheur des fans.

Deadpool et Daredevil, bientôt dans Marvel Rivals ?

Hero voice interactions w/ Deadpool pic.twitter.com/MSGT2fSTtU — X0XLEAK (@X0X_LEAK) August 25, 2025

Hero voice interactions w/ Daredevil pic.twitter.com/xlRCUnGIL6 — X0XLEAK (@X0X_LEAK) August 25, 2025

Une fuite à prendre avec précaution

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Alors que, qui est sorti en décembre 2024, poursuit son ascension avec une saison 3 bien lancée, de nouvelles rumeurs agitent déjà la communauté. D'après une récente fuite plutôt crédible,Comme bien souvent, cette nouvelle rumeur provient du leaker X0XLEAK, qui est déjà connu pour avoir dataminé cinq nouveaux héros encore non révélés et qui a partagé ses découvertes sur Twitter/X. Cette fois-ci,: deux vidéos diffusées sur les réseaux sociaux contenant des lignes de voix inédites, clairement attribuées à Deadpool et Daredevil. Ces interactions vocales semblent suffisamment authentiques pour semer le doute, surtout en ce qui concerne Deadpool.De ce fait, et comme vous l'aurez compris,. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'une rumeur laisse entendre que Deadpool va bientôt être ajouté sur le hero shooter de NetEase Games. En ce qui concerne Daredevil, c'est une première, mais il s'agit là d'une forte demande des fans.À l'heure actuelle, aucune confirmation officielle n'a, malheureusement, été donnée par NetEase Games. Comme toujours avec ce type de leak, il convient de rester prudent. Néanmoins, la récurrence des rumeurs concernant Deadpool, associée au sérieux relatif de X0XLEAK, laisse espérer que ces ajouts pourraient bel et bien se concrétiser dans une future saison. Affaire à suivre, donc..., consolidant encore davantage son statut de shooter compétitif incontournable pour les fans de l'univers Marvel.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.