Marvel Rivals : Date de sortie de La Chose et la Torche Humaine, nouveautés de la deuxième moitié de la Saison 1, les détails

Deux mois après la sortie du jeu de tir, les développeurs de Marvel Rivals vont introduire du contenu et apporter quelques changements avec la mise à jour de la deuxième moitié de la Saison 1. Voici tous les détails.
La première moitié de la Saison 1 de Marvel Rivals
touche à sa fin, mais l'action est loin d'être terminée. À partir du 21 février 2025, la deuxième moitié de la saison commencera avec l'arrivée de deux nouveaux super-héros iconiques des Quatre Fantastiques
. En plus de ces ajouts, des ajustements d'équilibrage significatifs vont bouleverser la méta du jeu.
Finalisation des rangs de la première moitié de la saison et récompenses
Dès le 21 février à 9 heures en France, la première moitié de la Saison 1 prendra fin et les rangs seront verrouillés
. Tous les joueurs ayant atteint le rang Or ou supérieur recevront une apparence exclusive, tandis que ceux ayant atteint le rang Grand Maître ou mieux, ainsi que les 500 meilleurs joueurs mondiaux, obtiendront un Crest of Honor spécial.
Retour en arrière sur le reset des rangs
Initialement, lors de l'annonce de ces nouveautés, les développeurs avaient expliqué que les rangs seraient réinitialisés, avec une perte de quatre divisions par rapport au classement de fin de la première moitié. Par exemple, un joueur ayant terminé Diamant I retombera à Platine II.
Cependant, après les retours de la communauté, Marvel Rivals a décidé d'ajuster cette réinitialisation afin de ne pas impacter négativement l'expérience des joueurs compétitifs
. Ainsi, pour cette seconde partie de saison, les joueurs conserveront leur rang et leur score de la première moitié, évitant ainsi une remise à zéro totale.
Nouvelles récompenses et conditions de participation
Dans cette seconde phase de la Saison 1, les joueurs pourront débloquer de nouvelles récompenses exclusives
, notamment :
- Une nouvelle apparence pour les joueurs atteignant le rang Or
- Des Crests of Honor uniques pour les meilleurs joueurs : Grand Maître, Céleste, Éternité et One Above All (Top 500)
Pour garantir que ces récompenses reviennent aux joueurs réellement actifs, un minimum de 10 matchs en mode compétitif devra être complété pour être éligible.
L'équipe de développement a pris en compte les préoccupations des joueurs et continue d'optimiser le système de classement pour rendre l'expérience plus engageante. Lorsque la saison 2 arrivera, les joueurs devraient perdre un total de six rangs. À moins que d'autres ajustements soient apportés d'ici là.
Date de sortie de la Chose et la Torche Humaine
Quoi qu'il en soit, les deux nouveaux personnages, la Chose et la Torche Humaine, révélés il y a quelques semaines, arriveront ce 21 février dans Marvel Rivals
, permettant aux joueurs de tenter de maîtriser deux nouveaux super-héros. Entre-temps, nous devrions découvrir un événement pour la Saint-Valentin
.
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