Marvel Rivals : Un événement pour la Saint-Valentin serait prévu

Marvel Rivals Codes (Septembre 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Évidemment, à l'heure actuelle, il ne s'agit que d'une rumeur. De ce fait, ces informations sont à prendre avec des grosses pincettes, pour le moment. D'autant plus que NetEase Games n'a pas fait d'annonce officielle allant dans ce sens, dernièrement. Toutefois, l'arrivée de ce nouvel événement sur Marvel Rivals semble tout à fait plausible, étant donné que le hero shooter ne cesse de se doter de nouveaux éléments, afin d'enrichir l'expérience.
Valentine's Event— X0XLEAK (@X0X_LEAK) February 6, 2025
Starts February 14th - 4am EST
Ends March 6th - 3:59am EST
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