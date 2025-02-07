Marvel Rivals : Un événement pour la Saint-Valentin serait prévu

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 février 2025 à 15h36
Il se pourrait bien qu'un nouvel événement, en lien avec la Saint-Valentin, débarque sur Marvel Rivals.
Marvel Rivals : Un événement pour la Saint-Valentin serait prévu
Depuis sa sortie, Marvel Rivals a bénéficié d'un véritable suivi de la part de ses développeurs et a, ainsi, accueilli progressivement de nouveaux contenus. D'ailleurs, selon une récente rumeur, NetEase Games aurait prévu un événement autour de la Saint-Valentin pour Marvel Rivals.

Un événement pour la Saint-Valentin en approche sur Marvel Rivals ?

Selon le leaker et datamineur X0X-Leak, qui a partagé ses informations sur son compte Twitter/X, Marvel Rivals pourrait accueillir un événement en lien avec la Saint-Valentin, la semaine prochaine. Le leaker ne dévoile pas beaucoup d'informations à ce sujet mais indique, tout de même, que cet événement devrait démarrer le 14 février prochain et se terminer le 6 mars 2025. 
Évidemment, à l'heure actuelle, il ne s'agit que d'une rumeur. De ce fait, ces informations sont à prendre avec des grosses pincettes, pour le moment. D'autant plus que NetEase Games n'a pas fait d'annonce officielle allant dans ce sens, dernièrement. Toutefois, l'arrivée de ce nouvel événement sur Marvel Rivals semble tout à fait plausible, étant donné que le hero shooter ne cesse de se doter de nouveaux éléments, afin d'enrichir l'expérience.

Miniature vidéo

Pour conclure, rappelons que Marvel Rivals est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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