Marvel Rivals : Un événement pour la Saint-Valentin serait prévu

Il se pourrait bien qu'un nouvel événement, en lien avec la Saint-Valentin, débarque sur Marvel Rivals.

Un événement pour la Saint-Valentin en approche sur Marvel Rivals ?

Valentine's Event



Starts February 14th - 4am EST

Ends March 6th - 3:59am EST — X0XLEAK (@X0X_LEAK) February 6, 2025

Depuis sa sortie,a bénéficié d'un véritable suivi de la part de ses développeurs et a, ainsi, accueilli progressivement de nouveaux contenus. D'ailleurs, selon une récente rumeur,Selon le leaker et datamineur X0X-Leak, qui a partagé ses informations sur son compte Twitter/X,. Le leaker ne dévoile pas beaucoup d'informations à ce sujet mais indique, tout de même, que cet événement devrait démarrer le 14 février prochain et se terminer le 6 mars 2025.Évidemment, à l'heure actuelle, il ne s'agit que d'une rumeur. De ce fait, ces informations sont à prendre avec des grosses pincettes, pour le moment. D'autant plus que NetEase Games n'a pas fait d'annonce officielle allant dans ce sens, dernièrement. Toutefois, l'arrivée de ce nouvel événement sursemble tout à fait plausible, étant donné que le hero shooter ne cesse de se doter de nouveaux éléments, afin d'enrichir l'expérience.Pour conclure, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.