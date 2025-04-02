Mario Kart World officiellement annoncé sur Nintendo Switch 2 : Découvrez le tout premier Mario Kart en monde ouvert

Nintendo vient tout juste de dévoiler son nouveau jeu de course phare pour accompagner la sortie de la Nintendo Switch 2. Mario Kart World innove en proposant, pour la première fois, une expérience entièrement en monde ouvert.

Un monde ouvert inédit pour Mario Kart

Des véhicules capables de transformations inédites, comme des jet skis sur l'eau, des avions ou encore des motoneiges.

La possibilité de « grinder » sur des rails, rebondir contre les murs et profiter de parcours dynamiques avec changements de météo et cycles jour-nuit.

Une personnalisation poussée des personnages grâce à des tenues et des accessoires variés, ainsi que la possibilité insolite d'incarner la célèbre vache de Moo Moo Meadows.

Un mode photo complet pour immortaliser vos moments favoris sur la piste.

Un retour ambitieux avec 24 coureurs simultanés

Un successeur à l'incontournable Mario Kart 8 Deluxe

Une exclusivité majeure pour la Switch 2

Annoncé en grande pompe lors du récent Nintendo Direct dédié exclusivement à la Switch 2,sera disponible dès le lancement de la console. Après presque une décennie dominée par le succès monumental de Mario Kart 8 Deluxe, cLa bande-annonce diffusée lors du Direct a rapidement captivé l'attention en présentant une toute nouvelle approche pour la série :, dans lequel les joueurs pourront librement conduire d'un circuit à un autre, reliant ainsi chaque Grand Prix de quatre courses par des déplacements hors piste totalement libres. Parmi les éléments marquants montrés dans ce trailer, les joueurs pourront découvrir :Cette liberté totale apporte une dimension complètement nouvelle à la franchise, promettant des courses encore plus immersives et variées. Un mode survie, où les derniers joueurs sont éliminés après chaque tour, sera également de la partie.Si le cœur du gameplay de Mario Kart reste intact avec des power-ups emblématiques,en intégrant pour la première fois jusqu'àsimultanément dans ses courses. Une avancée majeure qui devrait garantir des compétitions intenses et encore plus spectaculaires. Nintendo semble donc prêt à offrir aux joueurs une expérience de jeu particulièrement riche, tant sur le plan des contenus que sur celui des mécaniques, renouvelant ainsi une formule déjà éprouvée.Depuis sa sortie initiale en 2014 sur Wii U puis son portage en version Deluxe sur Switch, Mario Kart 8 s'est imposé comme l'un des jeux les plus populaires de tous les temps avec près de 65 millions de copies vendues.La barre est donc placée très haut pour, qui devra convaincre une communauté fidèle, habituée à des mises à jour régulières. Cette nouvelle approche en monde ouvert, alliée à un gameplay enrichi et modernisé, pourrait cependant permettre à ce nouvel épisode de surpasser les exploits historiques de son prédécesseur.. Ce titre devrait logiquement devenir l'un des fers de lance de Nintendo pour convaincre les joueurs de passer à cette nouvelle génération. Bien que son prix de vente va en refouler plusieurs. Comptez 80 euros pour la version numérique et 90 euros (!!) pour la version physique.