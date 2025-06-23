Mario Kart World ne reprendra pas cet élément pourtant apprécié dans Mario Kart 8 Deluxe



le 23 juin 2025 à 16h32 Publié par Justine Manchuelle le 23 juin 2025 à 16h32

Interrogé sur la création de Mario Kart World, le producteur de la franchise est revenu sur un détail qui risque de décevoir les joueurs, malgré son succès dans le précédent opus.