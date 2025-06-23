Mario Kart World ne reprendra pas cet élément pourtant apprécié dans Mario Kart 8 Deluxe

Interrogé sur la création de Mario Kart World, le producteur de la franchise est revenu sur un détail qui risque de décevoir les joueurs, malgré son succès dans le précédent opus.
Dans Mario Kart World
, vous pouvez incarner l'un des 50 pilotes disponibles
. Certains sont devenus des figures incontournables de la franchise comme Mario, Luigi, Peach et Donkey Kong. Mais de nouveaux visages ont rapidement conquis les amateurs de courses déjantées comme Goomba, Vache, Ossec ou Pianta. Face à cette profusion de pilotes, de nombreux joueurs se sont demandé si d'autres héros de Nintendo allaient prendre le départ
. Kosuke Yabuki (producteur de la franchise) semble avoir un avis très clair sur la question.
Se concentrer exclusivement sur Mario et ses amis dans Mario Kart World
Interrogé par nos confrères de Ouest France
, le producteur de Mario Kart World a déclaré qu'il n'y aurait pas de DLC proposant des personnages tirés d'autres licences de Nintendo. Pourtant, ce type de contenu bonus introduit dans Mario Kart 8 Deluxe avait reçu un accueil plutôt positif de la communauté.
Beaucoup de joueurs étaient heureux de pouvoir incarner Link, les Inklings de Splatoon ou encore Marie (personnage emblématique des jeux Animal Crossing). Mais pour cet opus exclusif à la Nintendo Switch 2, les développeurs ont souhaité se concentrer sur un seul élément fort : le monde de Mario.
En tant que développeurs, cela nous aurait paru incongru d'ajouter des personnages d'autres jeux dans cet univers. Et cela ne nous semblait pas nécessaire, étant donné tout ce que l'on pouvait déjà faire avec Mario.
Pas de Link ou de villageois au départ, mais des animaux pilotes qui ont raflé la première place dans le cœur des joueurs
Bien entendu, ce choix risque de décevoir certains joueurs habitués aux cross-overs dans les titres de Nintendo
, comme ce fut le cas dans Mario Kart 8 Deluxe ou dans Super Smash Bros. Ultimate. Mais il faut garder à l'esprit que Mario Kart World possède la liste de personnages jouables la plus importante jamais vue dans un jeu Mario Kart.
D'ailleurs, Kosuke Yauki a été surpris de l'accueil très positif de la communauté en découvrant certains des nouveaux pilotes comme Vache, Dauphin et Pingouin
. « Nous espérions bien sûr que l'ajout de ces nouveaux pilotes soit une bonne surprise pour les joueurs. Mais l'accueil a été si chaleureux que cela nous a surpris nous-mêmes ! Cela a clairement surpassé nos attentes.
»
Même si aucun personnage issu d'autres jeux vidéo Nintendo ne devrait intégrer le casting de Mario Kart World, le producteur et ses équipes surveillent les messages de la communauté et les réactions des joueurs de tous âges. Cependant, il y a de grandes chances que Link n'intègre pas la liste des pilotes de réserve pour ces grands prix. Rappelons que Mario Kart World est disponible depuis le 5 juin 2025
et qu'il s'agit d'une exclusivité de la Nintendo Switch 2.
commentaire (1)
Mais pourquoi ont-ils donc supprimé Mario Tanuki ???