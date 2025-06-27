Mario Kart World : Des milliers de joueurs furieux à cause d'une mise à jour

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 juin 2025 à 16h02
Dans tous les jeux, les mises à jour permettent de corriger certains bugs et problèmes techniques. Mais la mise à jour 1.1.2 de Mario Kart World amène avec elle un élément controversé qui aurait gâché les courses en ligne.
Mario Kart World : Des milliers de joueurs furieux à cause d'une mise à jour
Dans Mario Kart World, les joueurs sont confrontés à deux types de courses. La première catégorie regroupe les courses les plus répandues et les plus classiques. Elles sont constituées de plusieurs tours et prennent fin une fois la ligne d'arrivée franchie. Tandis que le deuxième type de course, la course « intermission » ou intermédiaire, ne dure qu'un seul tour et son tracé inclut généralement beaucoup de longues lignes droites. 

Les circuits intermédiaires au centre d'une polémique dans Mario Kart World

Généralement moins appréciées par la communauté, les courses Intermissions peuvent être évitées en solo. Cependant, il est plus difficile d'y échapper quand les pilotes participent à des courses en ligne. Lors de la sélection des courses, les joueurs ont le choix entre le mode aléatoire (qui choisit une option parmi les 30 circuits classiques) ou l'un des 3 circuits intermédiaires présélectionnés. Pour contourner le problème, les pilotes optaient quasi systématiquement pour l'option aléatoire. Mais depuis le déploiement de la version 1.1.2, les règles ont changé.

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La mise à jour fait que, désormais, les circuits intermédiaires sont également pris en compte dans le choix « Aléatoire » précédant une course. Or, ces grandes lignes droites en un seul tour sont plus nombreuses en comparaison des circuits classiques à 3 tours. De fait, les joueurs ont davantage de chances de tomber sur ces tracés qui les rebutent. D'ailleurs, les réactions à la découverte de ce changement majeur ont rapidement afflué sur les réseaux sociaux.

Un torrent de commentaires négatifs partagés à ce sujet sur les réseaux sociaux

Beaucoup de joueurs ont critiqué cette mise à jour, expliquant qu'elle gâche l'expérience de jeu dans Mario Kart World. Sur X/Twitter, certains estiment que « Le jeu est passé de 9,5/10 à 6/10 avec la plus petite mise à jour imaginable ». D'autres joueurs frustrés déclarent que « la mise à jour Intermission rend Mario Kart World nettement moins bon » faisant « potentiellement de lui le pire jeu de lancement de la Nintendo Switch 2 ». 


Face à cet afflux de commentaires négatifs, il est possible que Nintendo réagisse et fasse machine arrière. Cependant, aucune information officielle n'a été partagée à l'heure actuelle.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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