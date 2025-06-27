Mario Kart World : Des milliers de joueurs furieux à cause d'une mise à jour



le 27 juin 2025 à 16h02 Publié par Justine Manchuelle le 27 juin 2025 à 16h02

Dans tous les jeux, les mises à jour permettent de corriger certains bugs et problèmes techniques. Mais la mise à jour 1.1.2 de Mario Kart World amène avec elle un élément controversé qui aurait gâché les courses en ligne.