Mario Kart World : Cette mauvaise nouvelle risque de décevoir de nombreux joueurs

Les pilotes n'ont plus que quelques heures à patienter avant le lancement de Mario Kart World. Toutefois, le producteur du jeu a fait une déclaration qui pourrait bien choquer les puristes de la franchise.
Le bitume des circuits de Mario Kart World
va bientôt devenir brûlant. En effet, le neuvième opus du jeu de courses le plus déjanté de Nintendo sera officiellement disponible sur Nintendo Switch 2 dans très peu de temps. Devenu un classique pour de nombreux joueurs, beaucoup se demandent à quoi ressemblera le tracé de la mythique Route Arc-en-Ciel
ou si les modes les plus emblématiques de la franchise
seront de la partie.
Sur ce dernier point, Kosuke Yabuki (producteur du jeu) risque de décevoir certains amateurs de défis plus corsés. Dans une interview donnée au magazine Rolling Stone
, il a déclaré que l'un des plus célèbres modes du jeu allait manquer à l'appel.
Le mode 200cc indisponible dans Mario Kart World
Lorsque vous lancez un Grand Prix dans un jeu Mario Kart, vous devez choisir votre niveau de difficulté en choisissant le type de cylindrée des véhicules. Les débutants optent ainsi pour le mode 50cc tandis que les joueurs expérimentés optent pour le mode 150cc. Mais depuis Mario Kart 8, une difficulté supplémentaire est proposée : le mode 200cc
. Réservé aux pilotes confirmés et aux habitués de la franchise, les karts y sont encore plus rapides et les adversaires plus coriaces.
Pourtant, ce mode très difficile ne sera pas disponible au lancement de Mario Kart World.
Kosuke Yabuki a expliqué que pour le moment, la difficulté la plus élevée proposée dans le mode Grand Prix sera le mode 150cc. Mais est-ce que les cylindrées les plus énervées seront ajoutées par la suite, via une mise à jour par exemple ?
Des débuts sans le mode 200cc, mais est-il complètement abandonné ?
Même si cela peut frustrer les joueurs, ce scénario est de l'ordre du possible. En effet, le mode 200cc n'était pas disponible au lancement de Mario Kart 8. Il a été introduit plusieurs mois après sa sortie via une mise à jour. Le schéma pourrait donc se reproduire dans Mario Kart World.
Toutefois, Kosuke Yabuki est resté assez vague à ce sujet. Il a déclaré que « Certains joueurs sont vraiment heureux avec l'ajout de modes de difficulté comme celui-ci. Cependant, est-ce que cela veut dire que nous considérons des moteurs supérieurs à 150cc dans Mario Kart World ? J'ai peur de ne rien pouvoir dire.
» Pour l'heure, rappelons que Mario Kart World est l'un des jeux de lancement de la Nintendo Switch 2 et qu'il sera officiellement disponible à partir du 5 juin prochain.
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